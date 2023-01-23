«Водоканал» Гатчины уведомляет о предстоящих отключениях воды

В связи с работами по замене задвижки на водопроводе, 24.01.23г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в г. Гатчине на ул. Крупской, д. 5, 6.





В связи с аварией на водопроводе, 24.01.23г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине по следующим адресам:

- ул. Рощинская, д. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

- ул. Русинова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

В связи с работами по замене задвижки на водопроводе, 25.01.23г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине по следующим адресам:

- ул. Рысева д. 29, 30, 31, 32 ФОК, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 52, в/ч № 55603, баня №2,

- ул. Кустова, д. 44 д/с, 46.