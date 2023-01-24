Гатчинская полиция подводит итоги

Канцелярия Министерства внутренних дел была учреждена 20 января 1803 года, и ее первым начальником стал Михаил Сперанский. В СССР функции канцелярии исполнял секретариат. Теперь – департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России. Деятельность «канцелярских» подразделений вышла далеко за рамки обращения со служебными документами. Сегодня служба включена в нормотворческую и правоприменительную деятельность, в обеспечение контрольных функций.

Высокий профессионализм всего коллектива отдела делопроизводства и режима УМВД России по Гатчинскому району, опыт и ответственность сотрудников позволяют эффективно решать вопросы документооборота и обеспечения режима секретности. На совещании была объявлена благодарность ведущему специалисту-эксперту, референту государственной гражданской службы 1 класса Светлане Черненко, старшим инспекторам Светлане Укконен, Лилии Лукашевой и Светлане Дементьевой.

Кроме того, поощрение получили еще более двух десятков сотрудников Гатчинского УМВД – за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессиональную и квалифицированную организацию работы в 2022 году. Благодаря тому, что личный состав работал на совесть, не считаясь с личным временем, по итогам года гатчинская полиция по-прежнему удерживает позиции в первой пятерке среди аналогичных подразделений Ленинградской области.

На итоговом совещании в УМВД присутствовали представители Главка, прокурор г. Гатчины Павел Россоловский, глава города и района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В своем обращении к участникам совещания Людмила Николаевна подчеркнула сложность и нестандартность вопросов, которые пришлось решать руководству района и полиции в минувшем году, и выразила благодарность личному составу – за то, что удалось сохранить стабильность и справиться с ситуацией.

Глава администрации отметила задачи, которые предстоит сообща решать руководству города и полиции. В частности, по профилактике преступлений и правонарушений, где хорошим помощником должна быть система «Безопасный город».

- Объективно, исходя из численности населения Гатчины и района, можно констатировать, что количество видеокамер и их разрешение сегодня абсолютно не соответствуют запросу, – заметила Людмила Нещадим. – Внося изменения в бюджет Гатчинского района, мы будем предусматривать дополнительные средства на увеличение числа и качества камер видеонаблюдения.

Людмила Николаевна напомнила, что сегодня наш регион вместе со всей страной помогает новым российским территориям. За Ленинградской областью закреплен город Енакиево, и в эту структуру входят еще ряд населенных пунктов, над одним из которых – Юнокоммунаровском – шефствует Гатчинский район:

- Перед нами стоят задачи по восстановлению инфраструктуры города, интеграции российского законодательства, и УМВД России по Гатчинскому району в 2023 году тоже будет решать определенные вопросы обеспечения дальнейшего развития наших новых регионов в рамках закона.

Одним из аспектов совместной деятельности руководства Гатчинского района и полиции глава администрации назвала сокращение аварийности. В том числе и путем улучшения дорожных условий на территории города и района:

- Через Гатчину проходит федеральная трасса, много региональных, муниципальных, городских дорог. В прошлом году мы разработали новую комплексную схему организации дорожного движения. Состояние улично-дорожной сети в городе – один из приоритетных вопросов, который задают жители, это тема № 1 после экологии. До конца января мы опубликуем полный перечень улиц, ремонт которых планируется в 2023 году. Впервые столько средств будет направлено на улично-дорожную сеть, и от нашей совместной работы с ГИБДД будет зависеть правильная организация движения в сезон ремонтных работ – с учетом интенсивности транспортного потока в летний период.

Я искренне хочу поблагодарить вас за совместную работу. Только во взаимодействии мы и дальше сможем обеспечивать порядок в Гатчинском районе, – сказала Людмила Николаевна и пожелала гатчинским полицейским успехов и решительности в реализации задач, которые ставит руководство.

Екатерина Дзюба