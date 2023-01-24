Гатчинские гимнастки – в сборной региона

Более 140 спортсменок из разных уголков региона боролись за награды и призовые места. Среди них – и гатчинские гимнастки, воспитанницы Студия художественной гимнастики Евгении Елисеевой.

Гатчинские гимнастки добились прекрасных результатов в личном первенстве и вошли в число сильнейших гимнасток региона.

Ксения Савинова 2011 г.р., выступавшая по программе 1 спортивного разряда, завоевала 1 место в многоборье. Также в копилке ее наград - 1 место в упражнениях с обручем, 2 место в упражнениях без предметов, с мячом и булавами

Эльвира Беляева 2012 г.р. завоевала 4 место в многоборье, и дважды – бронзу: в упражнениях с обручем и булавами.

Среди спортсменок, выступавших по программе 2 спортивного разряда, Мария Мясникова заняла 1 место, Анастасия Дмитриева – 6 место.

По итогам соревнований Ксения Савинова и Эльвира Беляева вошли в состав сильнейших гимнасток Ленинградской области и будут выступать в команде региона на Первенстве Северо-Западного Федерального округа.