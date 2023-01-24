«И память о них не померкнет в веках»

Традиция автопробегов по местам боевой славы давняя. В конце 1990-х годов ее возродил только созданный тогда Гатчинский Дворец молодежи, и с тех пор два раза в год – накануне Дня освобождения Гатчины от фашистских захватчиков и Дня Победы колонна школьных автобусов проезжает дорогами памяти и мужества.

Школьники взрослеют, на их место приходят другие ребята, но все так же ветераны, поисковики, а теперь и активисты движения «Волонтеры Победы» рассказывают о героях Великой Отечественной войны.

В этом году в мероприятии приняли участие морские кадеты Гатчинской школы №11, ученики школ №1, №4, №7, №8 и гимназии «Апекс», а также военнослужащие одной из частей Гатчинского гарнизона и волонтеры Гатчинского Дворца молодежи.

Старт автопробега был дан на площади Победы в городе Гатчине. Маршрут следования включал три очень важных остановки. Первая - мемориал на площади Манина в д. Войсковицы, установленный на месте братского захоронения советских воинов, среди которых Герой Советского Союза Александр Андреевич Манин. Он погиб в ожесточенном бою за поселок Войсковицы 25 января 1944 года.

Вторая остановка - мемориал «Борницкий рубеж», посвященный курсантам-пограничникам Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД им. К. Е. Ворошилова, погибшим на подступах к Ленинграду в боях 17 августа - 6 сентября 1941 года.

Затем путь лежал в поселок Новый Учхоз к мемориалу, посвященному подвигу экипажа легендарного танкиста Зиновия Григорьевича Колобанова.

У каждого мемориала волонтеры Гатчинского Дворца молодежи рассказывали военную историю этих мест. Участники митинга почтили память героев защитников и освободителей минутой молчания и возложили цветы.

Татьяна Можаева