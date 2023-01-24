КАК ИЗБАВИТЬ МАТРАС ОТ ЗАПАХА И ПЯТЕН?

Наиболее быстрый и надёжный способ – вызвать клининговую компанию, химчистка матраса поможет избавиться от пятен и запаха всего за несколько часов. Специалисты самостоятельно подберут химические препараты, в зависимости от материала, из которого изготовлен матрас, его наполнителя, и типа загрязнения.

Со свежими пятнами справиться проще

При самостоятельной чистке матраса весомую роль играет время. Как только на матрасе появилась лужица мочи, нужно сразу же её ликвидировать, пока она полностью не впиталась. Сухой губкой или бумажным полотенцем необходимо собрать жидкость. После посыпать поверхность любыми средствами, которые хорошо вбирают в себя влагу. Это может быть мука, рис, пищевая сода, крупная соль, покрошенный мел. Через двадцать минут собрать крошку пылесосом.

Если у матраса есть съёмный чехол, то его нужно отправить в стирку или же замочить в тёплой мыльной воде. Но если такого чехла нет, то тогда, скорее всего, часть жидкости успела впитаться в наполнитель. Тогда матрас стоит обработать средством на основе столового уксуса. Оно не только уберёт желтизну, но и ликвидирует запах. Для этого половину чайной ложки уксуса нужно добавить в 0,5 л тёплой воды, перемешать и влить в пульверизатор. Распылить средство на пятно, втереть в обивку матраса жёсткой щёточкой, промыть водой. Матрас после такой обработки рекомендуют вынести на улицу, чтобы выветрить запах уксуса.

А если запах успел впитаться?

В случае если пятно успело засохнуть, пригодится следующий способ чистки: нанести на ватный диск немного перекиси водорода, промокнуть пятно на матрасе. Сверху насыпать немножко соды. Два вещества вступят между собой в реакцию, о чём скажут характерный шипящий звук и пена. Подождать десять минут, затем потереть загрязнение жёсткой стороной губки. Пропылесосить матрас. После не использовать по назначению, пока он не высохнет. Перекись отлично расщепит молекулы запаха. Но есть важный нюанс: данный способ не подойдёт для чистки матрасов с хлопковым и войлочным наполнителями.

Сок лимона

Отлично справится с въевшимся запахом мочи сок лимона. Он не только ликвидирует резкие миазмы, но и придаст матрасу аромат цитрусовых фруктов. Лимон можно заменить и лимонной кислотой. 1 ч ложку кислоты влить в стакан воды, распылить на загрязнённый участок при помощи пульверизатора. Спустя десять минут потереть пятно, и оставить матрас сохнуть.

Нашатырный спирт

Наиболее сложно иметь дело с кошачьей мочой, которая славится своей вонючестью. Особенно, если матрас пометил взрослый кот, находящийся в «активном поиске» (в этот период коты выделяют секрет, усиливающий и без того неприятный аромат). Убрать такой запах способен нашатырный спирт. В 0,5 литрах воды развести 1 ч ложку нашатыря, обработать пятно, потерев его затем губкой или щёткой средней жёсткости. Оставить матрас сохнуть. При работе с нашатырем необходимо соблюдать правила безопасности, надев резиновые перчатки и маску.

Если слабый запах кошачьей мочи всё же остался, то можно разложить на матрасе ароматические саше, цедру лимона или апельсина. Аромат цитрусовых заглушит запах, но только на короткое время.

Ещё один эффективный способ – использовать для чистки спирт или водку. Слегка смочить в спирте губку и положить её на пятно. Через 10-15 минут убрать губку, а матрас вынести сушиться на улицу (если время зимнее, то поставить его поближе к батарее).