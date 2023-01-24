Ленобласть ищет «Земских учителей»

В 2023 году по программе «Земский учитель» конкурсный отбор проводится по семи вакантным должностям: учитель математики в Беседской школе, учитель биологии в Волховской школе № 8, учитель русского языка и литературы в Приморском центре образования, учитель математики в Вырицкой школе № 1, учитель начальных классов в Лодейнопольской школе №3 имени Героев Свири, учитель математики в школе № 5 в Приозерске и учитель английского языка в Выскатской школе.

Учителям будет предоставлено служебное жилье, а также единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Подробные условия программы и заявки по ссылке.

Программа «Земский учитель» реализуется в Ленинградской области с 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». За это время в ленинградские школы по программе трудоустроено 9 педагогов.