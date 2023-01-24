Выставка трофейной техники из зоны СВО

Из зоны СВО на выставку привезена трофейная военная техника, в том числе, принадлежавшая уничтоженным в ходе специальной военной операции националистическим батальонам «Из зоны СВО на выставку привезена трофейная военная техника, в том числе, принадлежавшая уничтоженным в ходе специальной военной операции националистическим батальонам «Айдар» (запрещен в РФ) и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Техника доставлена из Донбасса, где она была подбита и уничтожена в ходе боев, благодаря мужеству и воинскому мастерству наших защитников ― участников специальной военной операции.

На выставке представлены боевые машины пехоты, бронетранспортеры, легкое стрелковое вооружение, поставленное странами НАТО на Украину; националистическая литература, военная форма националистических батальонов, предметы экипировки, награды, натовские сухпайки и другие предметы военной атрибутики.

Организатором выставки является Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Цель экспозиции ― наглядно подчеркнуть значимость связи времен и событий в борьбе с национализмом, сформировать достоверное представление о специальной военной операции, о том, с кем сражаются наши бойцы в зоне СВО, рассказать о героизме российских солдат и офицеров.