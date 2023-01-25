«Другое» искусство в Доме художника

Свои работы для новой экспозиции представили Геннадий Садомовский, Дмитрий Швецов, Анастасия Швецова, Валерий Третьяк, Владимир Филатов, Елена Филатова, Юрий Чудновский, Вячеслав Данилов, Юлия Трудова, Татьяна Мишина, Александр Грошев, Игорь Гибадулин, Нонна Дёмина и другие.

Что считать «другим» искусством — вопрос непростой. В советские времена так называли неофициальное русское искусство 1950-1970-х годов. Как правило, к нему относили работы художников-«шестидесятников» и нонконформистов, выбивающихся из общего мейнстрима.

Сейчас понятие «другого» искусства и вовсе стало размытым, и каждый может определить его по-своему. И в этом смысле любопытными оказались высказывания по этому поводу самих художников. Как считает руководитель Гатчинского товарищества художников (ГТХ) и организатор новой выставки Геннадий Садомовский, «другое» искусство — тема исключительно философская.

- Многие думают, что понятие «другое искусство» - коммерческое, придуманное для заманивания зрителей и покупателей, - говорит Геннадий Петрович. - А я считаю так: вот были у тебя работы, висели дома, глаз радовали. Но пришли другие поколения и выбросили эти картины на помойку.

И действительно, на выставке представлены две работы неизвестных художников, оказавшиеся никому не нужными. Абстрактная работа «Трио» была оставлена бывшими владельцами проданной квартиры, и новый хозяин принёс ей художникам. «Романтический пейзаж», выполненный в технике шелкографии, был найден буквально на помойке — мимо него не смог пройти Геннадий Садомовский. Между тем, любая из этих картин могла бы с успехом украсить современный интерьер.

«Другие» работы часто выглядят в чём-то наивными и недосказанными. Каждому зрителю представляется возможность самому пофантазировать и поразмышлять на тему, заданную автором, составив своё мнение о том, что же это такое - «другое» искусство.

По старинным легендам, сказам и восточным мотивам выполнены эскизы Геннадия Садомовского.

Два невероятно сильных по замыслу и исполнению мужских портрета представил художник Игорь Гибадулин. Этим работам могли бы позавидовать «малые голландцы».

Очень образны и колоритны работы Анастасии Швецовой и Дмитрия Швецова.

В необычных работах Владимира Филатова опять-таки в образной форме выражен дух нашего времени с одним из важнейших жизненных вопросов: куда мы идём, что с нами происходит? Очень легки и прозрачны акварельные работы молодой художницы Юлии Трудовой.

Художник Вячеслав Данилов представил на выставке серию своих работ, посвящённых одеянию людей разных эпох. По каждой серии его работ можно составить целый рассказ. Ещё одна его работа — «Набережная», очень трогательная и ностальгическая, отсылает нас в Ленинград.

- Каждый из наших художников по-своему воспринял заявленную тему, - говорит Вячеслав Николаевич. - У каждого — своё понимание «другого» искусства. Кто-то представил эротику, кто-то — исторические реконструкции, кто-то сосредоточился на цветовых решениях. А я считаю, что нет «другого» искусства. Искусство — это как дерево, как ствол, от которого отходит множество ветвей — больших, маленьких, самых разных! Это и театр, и литература, и музыка, и живопись. Как отличить искусство от «неискусства»? Есть творчество, а есть ремесло — в этом, наверное, и состоит разница...

Дом художника приглашает посетить новую выставку, познакомиться с творчеством гатчинских мастеров и составить своё собственное мнение о том, что такое «другое» искусство. Выставка продлится до 5 февраля. Вход свободный. Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, д. 25 (открыто с четверга по воскресенье с 14 до 19 часов).





Юлия Лысанюк

Фото автора и Сергея Павлова