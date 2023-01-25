«Ночь студенческого спорта» в Ленинградской области

Сегодня, 25 января, День российского студенчества. По традиции в этот день Российский спортивный студенческий союз (РССС) проводит во всех регионах страны Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Мероприятие проходитв рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Министерства спорта России.

В Гатчину на «Ночь студенческого спорта» приехали команды по флорболу студенческих спортивных клубов вузов и техникумов Ленинградской области. В большом зале спорткомплекса «Арена» студентов приветствовали исполнительный директор Ленинградского регионального отделения РССС Алексей Алексеев и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов.

- В Ленинградской области главной региональной спортивной площадкой для студентов сегодня стала Гатчина. В соревнованиях участвуют три района – Гатчинский, Приозерский и Волосовский. Этот спортивный фестиваль мы проводим в рамках областного чемпионата и кубка по флорболу. Фестиваль проходит в рамках сотрудничества по развитию студенческого спорта, заключенного между правительством Ленобласти и Российским спортивным студенческим союзом. В этом году будет сделан акцент на развитие спортивных студенческих клубов в учебных заведениях и создание Спортивной студенческой лиги, в рамках которой будет проходить чемпионат по нескольким видам спорта, в том числе флорболу, баскетболу, мини-футболу. Чтобы увеличить число студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в этом году мы организуем как можно больше спортивных мероприятий. Всем участникам сегодняшних соревнований желаю хорошей игры, личных успехов и отличного настроения, – напутствовал участников Алексей Алексеев.

Организаторы спортивного фестиваля подготовили студентам творческие подарки. Перед началом игр с показательными номерами выступили спортсмены отделения акробатического рок-н-ролла Гатчинской ДЮСШ №3 Даниил Сулин и Диана Семенова.

Сильнейшие команды определялись отдельно среди юношей и девушек.

В этом году в спортивных баталиях приняли участие шесть юношеских команд. Гатчинский район представляли Агропромышленный факультет ГИЭФПТ, а также три команды студенческого спортивного клуба «Феникс» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. За Приозерский район выступала команда «ММТ» Мичуринского многопрофильного техникума, а честь Волосовского района защищала команда юношей из Бегуницкого агротехнологического техникума.

У девушек за победу боролись две команды - ССК «Феникс» (Гатчинский педколледж) и «ММТ» (Мичуринский многопрофильный техникум).

Напряженная и азартная борьба шла практически целый день, на двух площадках одновременно. Игроки и болельщики менялись местами. Пока одни сражались за победу, другие их активно поддерживали.

- Настрой у нас сегодня положительный: только вперед, - поделились студентки Мичуринского техникума. - Мы с факультета физической культуры. Наш тренер – учитель физкультуры Ирина Витальевна Сергеева всегда с нами, подбадривает и поддерживает. Наша команда состоит из волейболистов, футболистов, гимнастов - всех, кто занимается спортом. Получается, что флорбол нас объединяет. Мы играем на любительском уровне: для себя, для души, поэтому считаем, что любой результат будет победой.

В итоге команда девушек из Мичуринского техникума (Приозерский район) заняла второе место. У юношей на втором месте агропромышленный факультет ГИЭФПТ (Гатчинский район), на третьем - Бегуницкий агротехнологический техникум (Волосовский район)

Победу в соревнованиях и среди юношей, и среди девушек одержали команды будущих учителей из спортивного клуба «Феникс» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

Татьяна Можаева