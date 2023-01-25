Осторожно! Мошенничество в Telegram

Жительнице Гатчины в «Телеграме» пришло странное сообщение с просьбой одолжить денег. Странность заключалась не только в самой просьбе, но и в том, от кого она поступила и в какой форме. Классная руководительница ребенка обращалась к ней запросто по имени и «на ты», чего раньше за ней не водилось. Фамильярность в их взаимоотношениях была не принята.

Понимая, что это мошенничество, родительница на всякий случай переспросила в сообщении – что бы это значило? – и получила от имени преподавателя ответ: «Да, это я тебе писала». А через некоторое время пришло еще одно послание: «Так ты дашь мне денег в займы до завтра?». Аферисты были настойчивы.

После личного разговора по телефону – без использования соцсетей и мессенджеров – выяснилось, что аккаунт учительницы взломали и от ее имени подобные сообщения с просьбой денег были отправлены всем, кто значился в ее телефонной книжке, всем контактам. Аккаунт она заблокировала, чат с мошенниками удалили. Но факт! Безопасных сетей и мессенджеров не существует – будьте бдительны и никому не переводите денег без личного контакта.