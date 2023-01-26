«Голоса зовут» - в театр, в литературу, в жизнь!

«Библиосцена» — это классические и экспериментальные постановки в стенах библиотеки, театральные труппы из Гатчины и Петербурга, это интересная работа с текстом, творчество и фантазия без границ.

- Наверное, уже никто не оспаривает, что литература и театр — это очень сильно взаимосвязанные явления, - говорит организатор цикла «Библиосцена», сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Дарина Тоткайло. - И мы решили, что прочтение текста через театральную постановку — это замечательный опыт и для артистов, и для режиссеров, и для зрителей. Это и опыт, и вызов, потому что библиотечное пространство — особенное, оно не театральное.

В день открытия «Библиосцены» в «Купринке» царила удивительная атмосфера: в пространстве читального зала, среди библиотечных стеллажей звучали голоса из прошлого — свои стихи читали поэты двадцатого столетия, начиная с Серебряного века. Так живая, буквально витающая в воздухе поэзия предварила выступление одной из самых поэтических трупп Гатчины — студии «Дверь в лето».

- Театральная студия «Дверь в лето» существует уже восьмой год, - рассказала руководитель труппы Наталья Корух. - И за это время у нас сформировалось своё творческое направление, свой творческий путь. Я бы назвала его философско-лирическим. В приоритете у нас спектакли сложные, философские, хотя есть и лёгкие, весёлые постановки, потому что детям хочется дурачиться и демонстрировать своё чудесное чувство юмора. Тем не менее, нам с ребятами очень нравится рассуждать на сложные темы. Мы заметили, что дети — очень интересные собеседники. Они нестандартно мыслят, дают необычные ответы на сложные жизненные вопросы...

Спектакль «Голоса зовут», который представили ребята из старшей группы студии, действительно оказался непростым и по содержанию, и по исполнению. Своего рода поэтическая притча о сакральном значении голоса в жизни человека поставлена по пьесе режиссёра и актёра Олега Коруха. Кстати, в прошлом году спектакль «Голоса зовут» завоевал диплом Межрегионального театрального фестиваля «Б’АRТ’О» - за философское осмысление поэтического материала.

Сказочный сюжет, поэтический текст, сложная пластика, нестандартный подход в режиссёрских решениях — опираясь на эти сценические «инструменты», дети вместе со взрослыми решали сложные вопросы человеческого бытия. Что это значит — потерять свой голос? Как найти своё собственное «звучание»? Как можно передать свои мысли и чувства, если ты не можешь озвучить их? Когда молчание — золото, а когда — проклятие?

Как считают руководители студии «Дверь в лето», сцена – это пространство, отлично подходящее для творческой реализации личности в целом, раскрытия внутреннего потенциала. Выступление перед зрителями - один из самых сильных путей самопознания. И дети со всей своей искренностью и непосредственностью буквально раскрывались перед зрителями, передавая им свою чудесную энергетику, основанную на вере в добро, любовь и человечность. И, судя по аплодисментам и комментариям, зрители были им очень благодарны за этот прекрасный и неожиданный подарок.

Юлия Лысанюк