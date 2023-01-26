Над Гатчиной – Красное знамя Победы
Сегодня Гатчина отмечает 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. По традиции молодежь города стала организатором митингов у памятников комсомольцам-подпольщикам в парке «Сильвия», защитникам ленинградского неба на Корпиковском шоссе и погибшим в концлагерях в 1941-1944 гг. на ул. Тосненская ветка.
В памятных митингах приняли участие учащиеся Гатчинских школ №7 и №4, представители совета ветеранов и администрации города.
Ведущими на митингах выступали студийцы Гатчинского Дворца молодежи: Екатерина Арнаутова, Евгения Мальцева, Семенская Дарья и Владимир Гусев.
После возвращения с автопробега памяти ребята стали свидетелями, как над зданием полиции на улице Красной, как и 79 лет назад, взвилось Красное знамя Победы. Инициатором этого события стал депутат Совета депутатов города Гатчины Сергей Павлов, его предложение поддержала директор Дворца молодежи Виктория Чернова – в память о разведчиках, которые водрузили алый стяг на это же здание 79 лет назад. Это были старшина Павел Силин, ефрейторы А. Фомин, Степан Тушканов, лейтенант Алексей Базаров. А фото сделано Всеволодом Тарасевичем.