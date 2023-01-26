Обращение губернатора Ленинградской области по случаю 79-й годовщины освобождения города Гатчины от фашистских захватчиков

«Памятные даты, связанные с освобождением территории нашего региона от фашистской оккупации, сегодня наполняются особым смыслом, - говорится в обращение главы региона. - Мир вновь столкнулся с нацистской идеологией, именно против ее возрождения сражаются сегодня наши защитники в зоне СВО.

Тем важнее для нас ― не забывать об уроках Великой Отечественной войны, об огромных жертвах, принесённых советскими людьми во имя Победы, во имя разгрома нацизма.

В год 80-летия прорыва блокады Ленинграда, в год, предшествующий еще одной важной дате — 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской области, наши ленинградские архивисты, историки открывают подлинные свидетельства тех лет, повествующие о преступлениях и злодеяниях немецко-фашистских войск. В Год Команды Знаний мы сделаем все, чтобы этот огромный массив документов был доступен каждому в нашем регионе, чтобы с ними могла познакомиться наша молодежь.

Призываю жителей Ленинградской области сегодня почтить память мирных гатчинцев, ставших жертвами нацистских зверств, отдать дань огромного уважения воинам, очищавшим гатчинскую землю от врага в январе 1944-го, участникам партизанских отрядов, храбро бившихся за своих родных, за их свободное будущее.

Вечная память всем защитникам, отдавшим жизнь за Родину!»