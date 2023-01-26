Цветы у Вечного огня: Гатчина помнит 26 января 1944-го

26 января в Гатчине на воинском мемориале у братского захоронения на Солодухина состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения Гатчинской земли от немецко-фашистской оккупации и полного снятия блокады Ленинграда. У Вечного огня собрались ветераны, молодежь, руководители Гатчины, депутаты, почетные граждане города и района, представители гатчинских предприятий и организаций, учреждений образования.

Ведущая зачитала правительственную телеграмму от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в которой подчеркивается значение памятных дат, связанных с освобождением нашего региона от фашистской оккупации: «Мир вновь столкнулся с нацистской идеологией, именно против ее возрождения сражаются сегодня наши защитники в зоне специальной военной операции. Тем важнее для нас – не забывать об уроках Великой Отечественной войны, об огромных жертвах, принесённых советскими людьми во имя Победы, во имя разгрома нацизма. …Призываю сегодня почтить память мирных гатчинцев, ставших жертвами нацистских зверств, отдать дань уважения воинам, очищавшим гатчинскую землю от врага в январе 1944-гo, участникам партизанских отрядов. Вечная память всем защитникам, отдавшим жизнь за Родину!».

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко, обращаясь к участникам митинга, напомнил о преступлениях нацистов на гатчинской земле и подчеркнул интернациональный состав фашистской армии, к которой примкнули несколько европейских стран:

- Мы никогда не должны забывать об этом и будем передавать нашим потомкам из уст в уста – как это было, – сказал Виталий Андреевич. – Здесь, в братских могилах, захоронено около трех тысяч бойцов Красной армии, которые защищали и освобождали Гатчину. Маленький город Советского Союза, а сколько погибших, сколько замученных…

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в своем выступлении отметила, что 26 января для всех гатчинцев – святая дата:

- Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за нас с вами. За то, чтобы мы могли жить, учиться, трудиться и созидать. И сегодня, на этом священном месте, мы говорим нашим ребятам, которым пришлось снова встать на защиту нашей страны от нацизма: мы – вместе. Мы верим в нашу победу и делаем все возможное, чтобы победа была за нами.

На мероприятии выступал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, руководитель приемной губернатора в Гатчинском районе Людмила Сенькина, активист Гатчинского дворца молодежи Роман Алексеенко.

Председатель совета ветеранов войны и труда Людмила Голубева, говоря о той цене, которой досталась победа нашему народу, отметила, что беспримерное мужество советских воинов стало для нас образцом на всю жизнь:

- И сегодня ветеранское сообщество и, прежде всего, наши старшие товарищи – участники Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей испытывают буквально генетическую боль от того, что происходит на Донбассе. Но мы знаем и верим: между советскими воинами, которые покоятся здесь, и теми ребятами, что сейчас сражаются с нацизмом, есть незримый мост, и никакими ракетами его нельзя разрушить. Мы твердо верим в то, что наши бойцы выполнят все задачи, поставленные главнокомандующим. А мы здесь должны обеспечить надежный и трудоспособный тыл.

После минуты молчания клирик Павловского кафедрального собора иерей Владимир Валяев отслужил траурную литию по погибшим на полях сражений и невинно убиенным. Участники митинга возложили цветы к воинскому мемориалу.

Екатерина Дзюба