Детский сад № 13 – лауреат «Нау-STEAM-Грант»

Инновационный педагогический проект «Космическое путешествие», который представил на конкурс детский сад № 13, предполагает внедрение в воспитательно-образовательный процесс новой STEAM-технологии. Эта технология способствует развитию у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, помогает формировать у детей творческое мышление, развивает инициативность, способность к принятию нестандартных решений. Реализация проекта позволила систематизировать эту деятельность и поднять ее на более высокий качественный уровень.

Благодаря тому, что в проекте принимали участие узкие специалисты дошкольного образования – музыкальные руководители, инструктор по физкультуре и учителя-логопеды, удалось добиться целостного восприятия воспитанниками информации и полностью погрузиться в тематику проекта.

Координаторами проекта выступили заведующая детским садом № 13 Светлана Петова и заместитель по учебно-воспитательной работе Диана Суслова. Участники проекта – воспитатель высшей квалификационной категории Анна Федосова и педколлектив детсада.

Конкурс приурочен к «Десятилетию детства», объявленному российским президентом. Его цель – объединить ресурсы науки, широкой практики и просветительства для развития российского образования и педагогики, а также растиражировать успешные авторские технологии и методики образования.