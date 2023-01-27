Елена Рулева проведет выездной прием предпринимателей в бизнес-офисе МФЦ «Гатчинский»
1 февраля 2023 года, в 11:00, на базе Гатчинского бизнес-офиса МФЦ, бизнес-омбудсмен Ленинградской области Елена Рулева проведет прием предпринимателей.
«Практика выездных приемов проводится уже не первый год, и за это время она доказала свою эффективность. Такие встречи всегда находят отклик у предпринимателей, поскольку они напрямую могут высказаться о своей проблеме. Мы, в свою очередь, не оставляем без внимания их обращения и по каждому из них отрабатываем все варианты решения. Приглашаю предпринимателей Гатчинского района, которые столкнулись с нарушением их законных прав и интересов записаться ко мне на прием», - комментирует Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева.
Добавим, прием будет проходить по адресу г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16а. Для записи, просим предпринимателей заранее направить на наш адрес электронной почты lenobl@ombudsmanbiz.ru, либо по телефону 8(812)5790787 следующую информацию:
-ФИО
-номер телефона
-краткое описание проблемы.