«Фортиссимо» покорило Великий Устюг

Гатчинские вокалисты прибыли в Великий Устюг накануне старого Нового года — 13 января. В этот день их ждал замечательный новогодний подарок - путешествие в Вотчину Деда Мороза, приключения на Тропе сказок вместе со сказочными героями, катания с горок. Знакомство с Великим Устюгом продолжилось посещением Музея новогодней и рождественской игрушки и прогулками по историческому центру города и берегу реки Сухона.

Фестиваль-конкурс проходил в просторном Доме культуры города Красавино Вологодской области. Яркие впечатления от первого знакомства с вологодскими красотами сменились ранними подъемами, репетициями, подготовкой к конкурсному прослушиванию и, конечно же, конкурсным выступлением. Ребята потрудились не зря — в Гатчину они привезли сразу несколько высоких призовых наград.

Старший состав «Фортиссимо» стал лауреатом 1 и 2 степеней, а также получил специальный диплом за лучший музыкальный номер. Средний состав ансамбля завоевал диплом лауреата 1 степени.

Перечислим и другие награды, которые «фортиссята» привезли из Великого Устюга. Диплом лауреата 1 степени и специальный диплом за яркое воплощение сценического образа — у Анастасии Тюшкиной. Лауреатами 2 степени стали Елисей Котляров, Алёна Андреева и Алёна Фомина. Диплом лауреата 3 степени — у дуэта Агаты Топорковой и Валерия Горкуши.

Дипломом за лучшую педагогическую работу отмечена руководитель студии «Фортиссимо», многократный лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов-фестивалей Виктория Андреевна Полухина. Весь коллектив «Фортиссимо» удостоен специального диплома за выразительность исполнения и артистизм.

Радость победы на конкурсе только усилилась, когда ребятам предложили после звёздного выступления принять участие в мастере-классе на тему «Раскрепощение артиста и освобождение от мышечных зажимов». Как следует раскрепостившись после напряженного творческого труда, юные вокалисты насладились праздничным салютом, который для них устроили родители. Но и это было ещё не всё: творческая поездка завершилась очень интересной обзорной экскурсией по Великому Устюгу.

Юлия Лысанюк