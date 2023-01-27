Гатчинские хозяйства – в числе лучших производителей сенажа

Из 8 золотых медалей за лучший сенаж злаковых трав 5 наград получили хозяйства Ленинградской области – «Гатчинское», «Кобраловский», «Гомонтово», «Красная Балтика» и «Рабитицы».

«Наш успех – закономерен. Особое внимание к качеству кормов, к племенному поголовью, условиям содержания животных вкупе с господдержкой позволяют региону из года в год оставаться в лидерах в России по производству молока. Президент страны Владимир Путин поставил перед аграриями задачу в ближайшие годы выйти на опережающие темпы роста производства продовольственной продукции выше 3%. И мы эту задачу должны выполнить», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По итогам 2022 года в Ленинградской области заготовлено 425,5 тыс. тонн кормов (121% к плану), произведено 680,4 тыс. тонн молока (9 место в РФ) при молочной продуктивности 9532 кг (1 место в РФ).