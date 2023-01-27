Команды области и города выйдут на футбольное поле в память о блокадном мачте

Матч на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге» начнется в 15.00. Перед началом игры представители областного и городского правительств возложат цветы к памятнику участникам легендарного блокадного футбольного матча. Мемориал был открыт 31 мая 2012 года в честь семидесятилетия знаменитого события.

Проведение в течение всего года в регионе памятных мероприятий по случаю 80-летия прорыва блокады и предстоящего в 2024-м 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады и победы в Ленинградской битве реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

В «блокадном матче» принимало участие ровно по 11 участников в каждой команде, без запасных, а игра проходила в 2 тайма по 30 минут. Игроки, чтобы экономить силы и продержаться до конца, вынуждены были перестроить тактику и технику, практически не бегали по полю, а играли в пас короткими передачами.

Участниками матча стали такие известные мастера футбола, как Валентин Федоров, Аркадий Алов и другие. Уже никого из них не осталось в живых — в 2002 году из жизни ушел последний участник блокадного матча Евгений Аркадьевич Улитин.

Репортаж об игре транслировался непосредственно на передовую на русском и немецком языках. Немцы были шокированы тем, что жители осажденного города способны провести такой матч, а нашим бойцам это, напротив, прибавило сил.