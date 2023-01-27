«Красная река, зеленый дракон»: оредежский этнохоррор

Автор книги Михаил Кормин — петербургский архитектор, блогер, исследователь мифологии малочисленных коренных народов, автор и соавтор более двадцати научных работ в области градостроительства.

По замечанию автора, книга «Красная река, зеленый дракон» написана в редком жанре этнохоррора, хотя речь идёт, скорее, о сочетании самых разных жанров. В книге есть всё, что делает её захватывающей и интересной — живой литературный язык, детективная и лирическая линии, мистический триллер и конспирология, исторические и краеведческие параллели.

В романе использованы реальные географические локации и исторические сведения, которые автор собирал в архивах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также за пределами Российской Федерации. Особую признательность Михаил Кормин выражает гатчинской библиотеке им. А.И. Куприна в лице библиографа краеведческого отдела Натальи Юронен - за помощь в поиске уникальных архивных материалов.

Важное примечание, на котором настаивает автор: все события и персонажи в книге вымышленные. Любые совпадения с реальными историческими прототипами случайны. Впрочем, в этом романе немало и неслучайных вещей. Например, совершенно не случайно его название - «Красная река, зеленый дракон». Почему «Красная река», понятно — так мы иногда называем наш Оредеж за его необычные берега красного цвета. А что такое «Зелёный дракон», узнаем, когда прочтём эту книгу. Думаю, нас ждёт немало удивительных открытий. А пока заглянем в самое начало и немножко (совсем чуть-чуть!) забежим вперёд.

Книга «Красная река, зеленый дракон» начинается очень интригующе. Курьер Паша приезжает в поселок Карташевская из поселка Сиверский. Пашу преследует таинственная белая собака, от которой он скрывается в старом-престаром доме...

Кстати, места, описанные в книге, узнаваемы для тех, кто там живёт – постоянно или на даче: Сиверский, Белогорка, Карташевская... Вот как, например, курьер Паша видит Карташевскую:

«Вот желтые стены маленькой одноэтажной развалюхи начала прошлого века, огороженной от дороги наспех поставленной оградой. В развалюхе явно кто-то живет, если судить по перевернутым бочкам у входа в дом и цветам на окнах. Вот – особняк с коричневым забором, из-за которого виднеются покрытые дорогой темно-синей черепицей крыши, а вот – совсем уж чудовищная, напоминающая кучу мусора хибара. Длинный дом, почти развалившийся от времени, со множеством пристроек... И ни одного человека. Во влажном, тягучем сумраке середине осени, когда вокруг еще тепло, но листья уже пожелтели, а травы перестали расти, когда птицы собираются в стаи, и черными точками с щебетом рассекают низкое серое небо, готовясь к перелету, никто не встретился Паше на дороге. Даже у сельского магазина, на торце которого висела табличка, сообщавшая о том, что здесь же располагается фельдшерско-акушерский пункт, никого не было...

...Серое небо и мелкий дождь – вот то, что было вокруг. Молчали темные ели, достававшие своими вершинами до самых туч. Не было слышно ни железнодорожного перегона, ни машин на далеком шоссе. Дорога из рыжих битых кирпичей шуршала под колесами велосипеда. Паша казался неестественно чужим в этом царстве приглушенных цветов и развалившихся домов с двускатными крышами, когда ехал в своей желто-зеленой, режущей глаз одежде курьера по улицам опустевшего дачного поселка. Тишина и безлюдье наполняли все вокруг. Глухой поселок, пустой и гулкий. Хотя, на самом деле, от Сиверской на велосипеде не так уж и далеко. Чуть меньше часа, если знать, как ехать. Можно было, конечно, и на электричке, но поезда не ходили, подчиняясь железнодорожным ритмам, всегда делавшим перерыв в движении поездов в середине дня, и пришлось своим ходом, сделав крюк со стороны Маргусов».

В старом доме с курьером Пашей происходит беда, после чего он таинственно исчезает. За расследование берутся главные герои книги - участковый полицейский Константин Пивоваров и продавщица магазина Лиза Никишина. Впереди у них множество таинственных и даже страшных событий (не зря ведь жанр книги — этнохоррор!). Молодым людям приходится вступить в борьбу с восставшими призраками фашистов. В этом им помогают цыгане, на протяжении многих лет уничтожавшие «нежить» в окрестностях, местный житель Петр Александрович Бадмаев (очень непростая и загадочная личность), ведьма-пенсионерка Федотова (в прошлом библиотекарь).

Главными антагонистами героев выступают пожилой краевед Медведев, бывший комендант детского концентрационного лагеря, их помощники и члены оккультной секты.

Дочитав книгу «Красная река, зелёный дракон», не расстраивайтесь, если вам показалось, что она обрывается на самом интересном месте. Финал книги действительно остаётся открытым. По словам автора, эта загадочная история станет первой книгой целого цикла. Ждём продолжения?

Юлия Лысанюк