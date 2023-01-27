Новые открытия в Павловском соборе в Гатчине

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой в своем телеграм-канале.

«Реставраторы расчищали пространство под медальонами. Под одним из них увидели надпись, наименование сюжета. После этого стали расчищать и другие, там тоже были надписи», - рассказал Владимир Цой в разговоре с 47news.

Эксперты расшифровывают надписи и устанавливают год их появления.

«Сложно сказать, когда они появились. Может, были изначально, а может, позже. Но видно, что они накладывались на первоначальную покраску стен, - рассказал Владимир Цой. – Надписи обязательно раскроем и сохраним в рамках реставрационных работ».