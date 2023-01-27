«Олимпия»: новые победы

Гатчинская городская школа спортивного бального танца «Олимпия» и Федерация танцевального спорта Ленинградской области – неоднократные организаторы чемпионата и Первенства Ленинградской области по спортивным танцам. Выбор Гатчины в качестве главной региональной площадки для проведения отбора на окружные соревнования обусловлен во многом наличием у «Олимпии» прекрасного зала, сертифицированного по всем спортивным правилам. Он находится в реестре Минспорта, имеет паспорта безопасности и спортивного, и культурного объекта. А если добавить к этому многолетний опыт организации и проведения соревнований по танцевальному спорту, то можно себе представить, какой это был яркий и интересный турнир.

В областных соревнованиях приняли участие 386 спортсменов из двух регионов, девяти городов и 14 клубов. В зале их поддерживали многочисленные зрители.

В первой половине мероприятия состоялся фестиваль танца для начинающих спортсменов. В зависимости от группы и дисциплины ребята в парах и соло танцевали медленный вальс, ча-ча-ча, польку, самба, квикстеп и другие танцы. Во второй части – с двух часов дня и десяти часов вечера – соревновались практически все возрастные категории: от детей 7-9 и до взрослых спортсменов, в числе которых были мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и спортсмены-разрядники.

На Первенстве и чемпионате Ленобласти работали 11 судей из Москвы, Кирова и Санкт-Петербурга. По правилам, не менее восьми из них - судьи всероссийской категории. Это условие позволяет участникам соревнований получать спортивные разряды. Сейчас при поступлении во многих университетах разряды приветствуются. Танцоры это понимают и стремятся к окончанию школы прийти, как минимум, со статусом «кандидат в мастера спорта».

- Мероприятие прошло на достаточно хорошем уровне, - подвел итоги президент Федерации танцевального спорта Ленобласти, судья международной категории IDSF, директор школы спортивного бального танца «Олимпия» Владимир Карпунин. - Составы были очень сильные, потому что с этого года Минспорт ввел новые правила отбора. Сначала проходил первый отбор - муниципальные соревнования по всей Ленобласти, и только потом второй - соревнования на уровне субъекта РФ. У нас это Первенство и чемпионат Ленобласти. Мы проводили европейскую программу, латиноамериканскую программу и двоеборье. Это 10 танцев: пять в европейской программе – медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп; и пять танцев в латиноамериканской программе – самбо, румба, пасадобль, ча-ча-ча, джайв. Также в этом году по требованию Минспорта мы проводили соревнования в группе «Молодежь-2». Меня и как руководителя школы, и как тренера, и как президента федерации результаты устроили. Наши танцоры были в финалах. В результате в региональную сборную только от нашей школы спортивного бального танца попали шесть пар. У нас абсолютный чемпион - пара в группе «Дети-1» и призеры в группах «Детях-1», «Юниоры-2» и «Молодежь». Для «Олимпии» это неплохой результат, поскольку в сборную команду входят 1-4 места в каждой возрастной подгруппе. И это дает им право выступать в следующем туре.

Путевку на участие в чемпионате и Первенстве СЗФО по танцевальному спорту получили Владимир Исаков и Елизавета Белякова, Семен и Диана Васильевы (мальчики и девочки 7-9 лет), Тарас Ольшанецкий и Ксения Побудей (мальчики и девочки 10-11 лет), Арсений Карпунин и Александра Соболева (юноши и девушки 14-15 лет), Владимир Карпунин и Милена Тихолаз, Андрей Мастинников и Злата Савранская (юниоры и юниорки 16-18 лет).

В этом году в танцевальном спорте есть еще одно новшество. Пары, попавшие в полуфинал, будут танцевать дополнительный танец, так называемый, бейзик, что означает основные фигуры. В европейской программе в этом году это - медленный фокстрот, в латиноамериканской программе – пасадобль. В вариацию должны включаться шесть обязательных фигур. Каждый год бейзиковые танцы будут меняться. Как пояснил Владимир Карпунин, это сделано для того, чтобы спортсмены не только красиво и хорошо танцевали, но и знали предмет данного танца.

- Я очень горжусь тем, что мы вырастили девять мастеров спорта международного класса, 16 мастеров спорта, 29 кандидатов в мастера спорта. Ансамбль «Олимпия» постоянно был финалистом и призером чемпионатов России, неоднократным финалистом чемпионата мира. На последнем чемпионате Европы, который мы танцевали, мы заняли четвертое место. Причем, до призового места не хватило сотых балла. Естественно, мы надеемся, что все наши гатчинские пары, которые попали в сборную и которые смогут участвовать по дополнительным спискам, покажут хорошие результаты, - с уверенностью сказал Владимир Капунин.

Татьяна Можаева