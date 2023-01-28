Как сотрудники ГИБДД помогли роженице

Этот случай произошел 20 января вечером, когда экипаж дорожно-патрульной службы взвода №1 ГИБДД Гатчинского УМВД, исполняя обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения, заметил на проспекте 25-го Октября вблизи дома №44 автомобиль «Жигули», стоявший с включенной аварийной сигнализацией, и остановился около него.

К инспекторам экипажа дорожно-патрульной службы - лейтенанту полиции Дмитрию Петину и старшему сержанту Ивану Райкову - обратился за помощью водитель «Жигулей». Он вез в родильный дом свою соседку, но по пути автомобиль сломался.

Из-за критического состояния роженицы инспекторами ГИБДД было принято решение незамедлительно отвезти женщину в Перинатальный центр на служебном автомобиле. В результате слаженных и грамотных действий, а также своевременного реагирования сотрудников ГИБДД беременная женщина была экстренно доставлена в медицинское учреждение и передана медперсоналу.

Вскоре на свет появилась девочка.

В настоящее время молодая мама с новорожденной дочерью выписаны из больницы, чувствуют себя хорошо и искренне благодарят сотрудников ГИБДД – Дмитрия Александровича Петина и Ивана Юрьевича Райкова.

Татьяна Можаева

Фото предоставлено Гатчинским УМВД