13 адресов: в Гатчине запланирован ремонт дорог на полмиллиарда

В рамках очередного прямого эфира исполняющий обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ Александр Супренок назвал улицы, которые в 2023 году ждет ремонт. В перечне – 13 адресов, и, по словам представителей администрации, такого масштабного ремонта улиц в Гатчине еще не было.

На 2023 года запланирован капремонт участка улицы Урицкого от ул. Радищева до ул. К. Маркса, там же планируется ремонт теплосетей, водопровода, канализации и колодцев. Основательный ремонт ждет улицу Достоевского – вместе с тротуарами, Новую улицу, Красную от ул. Чкалова до пересечения с Соборной – также с заменой участков теплосетей и канализации.

Тротуары в плиточном исполнении будут сделаны по обе стороны ул. Карла Маркса – от площади Варшавского вокзала до ул. Достоевского, а также на ул. 7-й Армии от проспекта 25 Октября до лицея № 3 и на четной стороне улицы Киргетова. Планируется устройство тротуаров на Диагональной улице, Подъездной и ул. Генерала Сандалова.

Одна из центральных улиц города – Радищева, самая проблемная – с учетом состояния сетей водоснабжения, тоже будет ремонтироваться, но поэтапно. В 2023 году заменят основной водовод на отрезке от автопредприятия на ул. Хохлова до пересечения улиц Радищева и Карла Маркса с захватом перекрестка. Соответственно, на самой улице будет уложен новый асфальт.

Как заметил Александр Супренок, капремонт улиц будет проводиться с заменой всех сетей.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим пояснила, что одномоментно отремонтировать все городские улицы, как хотели бы жители, невозможно. Собственные доходы бюджета Гатчины по итогам года составляют порядка 800 млн рублей. На ремонт улично-дорожной сети планируется потратить больше половины этой суммы, с привлечением средств из других источников, включая областной бюджет и субсидии района.

Екатерина Дзюба

Фото из архива редакции