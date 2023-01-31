Под колесами «К-545» погибла женщина
В аварии на шоссе Красное Село – Гатчина – Павловск произошло ДТП с погибшей.
Рубрики: Происшествия
25 января, в 8-30 утра, на 32 км автодороги между Павловском и Гатчиной 45-летний водитель маршрутного автобуса «К-545», двигаясь со стороны Гатчины в направлении Павловска, при неустановленных обстоятельствах вне зоны пешеходного перехода сбил 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта. В результате наезда пострадавшая – жительница деревни Вяхтелево – от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия «Скорой помощи».
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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