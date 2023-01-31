Трудный путь Ленинградской победы

Тема Ленинградской блокады огромна, неисчерпаема и очень сложна. С детьми вообще очень нелегко говорить о Великой Отечественной войне и особенно о самых мрачных и страшных ее страницах. Но говорить об этом необходимо.

Прекрасный знаток истории, автор книг военной тематики Александр Коваленко уже давно нашел общий язык с молодым поколением самого разного возраста. И старшеклассники, которые собрались в этот день в уютном зале детской библиотеки, слушали его очень внимательно.

Многие из них уже были знакомы с книгой «Дорога жизни» Нисона Ходзы, которая считается одной из лучших книг для детей о блокаде Ленинграда. Напомним, впервые эта книга была опубликована в 1974 году, а затем неоднократно переиздавалась, вызывая неизменный интерес у юных и взрослых читателей. В ней воспроизведены уникальные фотографии и понятные детям карты боев за блокадный Ленинград. Но главное, она написана ясным для детей языком, с понятными для них и очень пронзительными примерами из жизни ленинградцев.

Свою беседу Александр Коваленко начал с этой книги. Он показал ребятам карту блокадного Ленинграда и объяснил им, как смыкалось вокруг него вражеское кольцо, как жил и работал Ленинград в окружении врага, почему город было так сложно снабжать провизией, как строилась «Дорога жизни».

На встрече в Гатчине Александр Коваленко представил и свою книгу «Путь Ленинградской победы. Воинская слава Ленинградской области», которая существует пока в электронной версии. В ней рассказывается о важнейших военно-исторических событиях 1942-1944 годов, которые в итоге привели к снятию блокады Ленинграда и полному освобождению Ленинградской области от фашистских захватчиков. Особенность этой книги в том, что все эти события описываются в контексте общего хода Великой Отечественной войны.

В книге показано, как талант военачальников, подвиг тружеников-блокадников, героизм солдат, моряков, лётчиков и партизан сплавляются в общее народное дело победы под Ленинградом. Издание проиллюстрировано большим количеством архивных фотографий, таблицами и картами-схемами. В оформлении переплёта использована фотография «Части войск Ленинградского фронта проходят по улицам освобождённой Гатчины. Январь 1944 года» из собрания Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Автор подробно описал военные операции «Искра», Ленинградско-Новгородскую и Выборгско-Петрозаводскую. Особое место в рассказе Коваленко заняла операция по захвату Ленинграда «Северное сияние», которую разработал в 1942 году самый талантливый из военачальников Гитлера, генерал-фельдмаршал Манштейн. Этот план предусматривал форсирование Невы, соединение с финскими войсками на Карельском перешейке и уничтожение Ленинграда пушечным огнём и бомбовыми ударами.

Но немцы не знали, что в штабах Ленинградского и Волховского фронтов к этому времени уже была разработана очередная операция по прорыву блокады. Обе стороны были хорошо подготовлены, причем наши военные «мускулы» были, в основном, накачаны боеприпасами и оружием, созданными в тяжелейших условиях на ленинградских заводах.

В конце лета и осенью 1942 года под Ленинградом прошли тяжелейшие бои. Обе стороны понесли большие потери и в итоге остались на прежних боевых позициях. Линия фронта не изменилась. Манштейн не смог взять Ленинград, но и наша сторона в этот раз не сумела прорвать блокаду...

Конечно же, всего за один час общения с детьми невозможно полностью охватить такую сложную и огромную тему, как блокада Ленинграда. Но Александр Коваленко и не ставил перед собой такой цели. По его словам, главное для него - дать школьникам возможность почувствовать «блокадный дух», эмоционально пережить хотя бы некоторые мгновения этих страшных лет. И Александру Коваленко это удаётся: его беседы о блокаде Ленинграда — это не рассказы о невыносимых испытаниях и бессчетных мучительных смертях. Это рассказ о людях и о их великом мужестве, которое помогло им выстоять, не сломаться, не сдаться врагу. Это всегда разговор о жизни...

Юлия Лысанюк