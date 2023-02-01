Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Подпишитесь на газету «Гатчинская правда» на второе полугодие 2023 года по льготным ценам!

Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года.

Рубрики:  Общество

С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2023 г. по ценам текущего подписного периода.

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

 

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда» на 2-е полугодие 2023 года

П4237 для всех категорий населения – 744,30 руб.

ПИ704 для ветеранов труда, пенсионеров – 665, 34 руб.

ПИ699 для юридических лиц – 902, 82 руб.