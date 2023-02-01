Подпишитесь на газету «Гатчинская правда» на второе полугодие 2023 года по льготным ценам!

С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2023 г. по ценам текущего подписного периода.

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда» на 2-е полугодие 2023 года

П4237 для всех категорий населения – 744,30 руб.

ПИ704 для ветеранов труда, пенсионеров – 665, 34 руб.

ПИ699 для юридических лиц – 902, 82 руб.