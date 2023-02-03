Футбол в Ленобласти – женский спорт

Ленинградская область формирует три сборные женские команды, которые представят регион в зональном этапе первенства России по футболу. Отбор юных футболисток от 13 до 18 лет пройдет в области в конце февраля.

Еще четыре областные команды девочек из Ленинградской области в этом году примут участие в отборочном этапе первенства России по мини-футболу, а команда девочек спортивной школы « Ленинградец» подала заявку на участие в женской Юношеской футбольной лиге.

«В Ленинградской области женский футбол очень неплохо развивается. Футболом в регионе занимаются около 43 тысячи человек, из них 6 %, 2,5 тысячи, женщины. У нас создан собственный футбольный клуб «Ленинградец» и одноименная спортивная школа, где учат наиболее перспективных ребят. Ранее Президент России Владимир Путин отмечал положительные результаты работы крупных футбольных клубов страны, которые имеют систему подготовки молодых спортсменов. Про его словам, если это будет продолжаться, то у нас точно появится эффективная национальная сборная. И Ленинградская область вносит свой вклад в этот процесс, воспитывая юных футболистов, а теперь еще и футболисток, с этого сезона девочкам можно будет играть в составе мужских команд», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Кроме Лодейного Поля группы девочек открыты в спортивных школах в Гатчинском, Волховском, Подпорожском, Тихвинском, Лужском и Ломоносовском районах. Также у девочек есть возможность заниматься футболом в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе», который стартовал с начала учебного года в 30 школах области.