«Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет» - эти произведения Куприна о любви нам хорошо известны. А вот многие ли, например, читали рассказ «Любовь», который Куприн написал уже в эмиграции по воспоминаниям от своего пребывания в Марселе в 1912 году? Или рассказ «Сильнее смерти», в котором великая любовь брошенной женщины побеждает даже смерть? А небольшой роман «Колесо времени», написанный им в годы жизни в Париже и повествующий об истории любви русского эмигранта и француженки?

Отрывки из этих произведений Александра Куприна легли в основу литературно-музыкальной композиции, которую поставила режиссер Юлия Мартынова-Шутилова, а разыграли талантливые гатчинские артисты. А объединила все эти фрагменты любовь — истинная, глубокая, жертвенная, а порой и трагическая.

С особенной силой тема «всепоглощающей любви, захватывающей человека сразу и целиком» прозвучала в знаменитой повести «Гранатовый браслет». Неслучайно название постановке Юлии Мартыновой дали простые и глубокие слова из последнего письма Желткова княгине Вере - «Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете».

Зрители, затаив дыхание, наблюдали, как на сцене любили, радовались, смеялись и умирали персонажи купринских книг, звучали прекрасные романсы в исполнении Юлии Мартыновой, танцевали элегантные пары (хореография Александра Муругова).

Артистам очень проникновенно удалось передать основной посыл Куприна - великий, таинственный дар настоящей, «высшей» любви столь же редок, как гений Рафаэля и Моцарта, Рембрандта и Бетховена. И всё же истинная любовь существует, и это так же непреложно, как и то, что Земля вертится...

Юлия Лысанюк