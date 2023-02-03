По Ленобласти едет «Машина добра»

Вручение автомобиля на газомоторном топливе прошло сегодня, 3 февраля, на открытии автомобильной газонаполнительной компрессорной станции во Всеволожском районе.

Во время открытого диалога «Возможности для каждого» на Гражданском форуме «Команда 47» к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко обратились представители благотворительного фонда социальной помощи и реставрации «Храм» с просьбой привлечь бизнес к решению проблем малообеспеченных граждан. Фонд воплощает в Ленинградской области социальные проекты — например, «Машина добра», которая доставляет горячее питание и гуманитарную помощь нуждающимся жителям в отдаленных населенных пунктах. Под патронажем Фонда — малообеспеченные многодетные семьи, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие пенсионеры.

Ключи от автомобиля Лада Ларгус представителю Фонда «Храм» отцу Михаилу вручил специальный представитель президента России Владимира Путина по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Вместе с автомобилем Лада на газомоторном топливе для перевозки грузов представителю Фонда отцу Михаилу вручили карту для бесплатной заправки в течение года.