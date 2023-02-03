В Белогорке — новый газопровод

«Газовые сети общей протяженностью 10,6 км построены в рамках догазификации ― программы бесплатного подведения газопроводов к участкам жителей, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новые сети создают возможность для подключения к газу 537 домов. Сейчас идет прием заявок от жителей, заключаются договоры на строительство газораспределительных сетей до границ земельных участков. Напомню, правительством региона установлены субсидии на газификацию домовладений, их сумма — от 180 до 300 тыс. руб.», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы в поселке Ульяновка Тосненского района, деревнях Кузьмолово и Порошкино Всеволожского района, деревне Белогорка Гатчинского района, городе Приозерске, поселке Рощино Выборгского района и деревне Келози Ломоносовского района.

В 2022 году в регионе построены 46 распределительных газопроводов протяженностью 187,4 км, что создало условия для газификации 2 838 домовладений. В 2023 году строительство газовых сетей продолжается.

Заявки на догазификацию в Ленинградской области можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте организации okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.