Знамя ополченцев 1941-го: возвращение

Судьба знамени, как и самих ополченцев, трагична. Но благодаря искусству реставраторов и энтузиазму музейных работников знамя удалось спасти, и теперь оно будет храниться в музее – для потомков, как доказательство подвига защитников ленинградской земли. Методист информационно-культурного центра музея «Дачная столица», краевед Рашид Ганцев считает, что история этого знамени, найденного поисковиками в Гатчинском районе, позволяет говорить об участниках боев 1941 года как о героях:

- В советской истории, в советской традиции не принято было говорить о них как о героях – они отступали, не смогли задержать врага. Но без их сопротивления был бы невозможен и победный 1944-й на ленинградской земле, и 1945-й год.

…В 1941-м, особенно летом, ситуация на фронте складывалась непросто. 41-й стрелковый корпус и бойцы народного ополчения почти месяц держали Лужский рубеж, но фашисты предприняли обходной маневр и практически зашли в тыл 41-му стрелковому корпусу. Было принято решение об отступлении, но уже в районе Ящеры наши войска натолкнулись на немцев и были вынуждены отступать через леса и болота в направлении Вырицы, Новинки и Чащи.

Они разбились на отдельные группы, и одна из этих групп отходила как раз в районе Вырицы и попала в окружение. Бойцам предстоял очень рискованный маневр: пересечь Сиверское шоссе, которое полностью контролировалось фашистами. Именно в этом подразделении находилось то самое шефское знамя, которое ополченцы получили, когда их напутствовали на заводе. Идея заключалась в том, что они пронесут это знамя через бои, сберегут и вернутся с ним на родной завод.

Но история распорядилась иначе. Силы были неравны, и слишком велик был риск знаменосцу погибнуть при пересечении Сиверского шоссе. Тогда бы знамя досталось врагу, а это означало бы, что подразделение покрыло себя несмываемым позором. И бойцы приняли неординарное решение: спрятать знамя, закопать. Оно пролежало в земле почти 61 год. Его в 2002 году обнаружили поисковики, которые сначала нашли хорошую офицерскую шинель и думали, что найдут останки бойца. Развернули – и обнаружили знамя, уже значительно истлевшее в земле.

Вот тут и начинается продолжение трудной судьбы знамени. Нужно было его как-то отреставрировать, определить в какой-нибудь музей. В итоге Музей артиллерии продержал у себя знамя пару лет и вернул с вердиктом, что оно не подлежит реставрации. В 2005 году в Новом Свете в культурно-досуговом центре организовали музей боевой славы, и знамя передали туда. В 2010 году на базе этого музея открылся музей Красногвардейского укрепрайона. Сотрудники музея вновь заговорили о реставрации знамени.

Главный хранитель фондов музея «Дачная столица» Анна Полякова, выступая на презентации, отметила, что это очень волнующее событие для музейных работников – возвращение отреставрированного знамени, и объяснила разницу между знаменем и флагом:

- Флаг можно тиражировать. Знамя – это уникальный предмет, он выполняется в единственном экземпляре, и данное шефское ополченское знамя – уникальная находка. Когда началась война, каждое предприятие Ленинграда считало за честь собрать воинскую дивизию и вручить ей шефское знамя.

…Как рассказала Анна Полякова, шефское ополченское знамя – не просто археологическая находка или артефакт. Это знамя сделано на высочайшем профессиональном уровне из шелкового бархата, вышивка выполнена вручную профессиональными вышивальщицами. Организация, изготовившая знамя, скорее всего, называлась «ЛенИЗО». Таких знамен насчитывается, от силы, пять-шесть.

Реставрировала уникальное знамя Елена Смоленчук вместе со своими мастерами-помощниками. Также помогал Центр реставрации им. Грабаря в Москве.

- Впервые Елена увидела знамя сразу, как его нашли – в июле 2002 года, – рассказывает Анна Полякова. – Елена Смоленчук – реставратор высочайшей квалификации, но в тот момент даже она не смогла ничего сделать. Спустя 18 лет это знамя опять чудесным образом попало в ее надежные руки, и Елене, получившей за это время дополнительные навыки, хватило мастерства, чтобы восстановить экспонат. Отреставрированное знамя уникально ручной вышивкой на подложке. Здесь использована вискозная основа и бархатная шелковая ткань. Все реставрационные материалы – натуральные.

Сотрудники музея выразили благодарность руководителям Гатчины и района – Виталию Филоненко и Людмиле Нещадим, а также гатчинскому комитету по культуре в лице председателя Марии Титовой за поддержку и организацию реставрации знамени:

- Знамя – это не просто кусок материи, как пытаются преподнести некоторые любители истории. Знамя – это символ чести, мужества, героизма, и очень важно, что это шефское ополченское знамя возвращается в музей Красногвардейского укрепрайона, чтобы нести свою высокую миссию.

Екатерина Дзюба