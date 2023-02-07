Гатчинский вуз ― в команде знаний

«Делиться знаниями – наша профессия. Поэтому мы с радостью подключились к просветительскому году Ленинградской области. Наш институт предоставляет широкие возможности для самореализации студентов. Программу для тематического года мы составили так, чтобы охватить все специальности, по которым наши студенты получают образование», ― подчеркнул врио ректора ГИЭФПТ Александр Туфанов.

В частности, институт в рамках Года Команды Знаний проводит конкурсы научно-исследовательских работ, мастер-классы по креативной индустрии. Вуз также принимает активное участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые Профессионалы» и фестивале студенческого творчества «Студ-Весна».

Преподаватели и студенты ГИЭФПТ примут участие в конференции «Сохранение приоритетов образования и культуры – основа компетентности». В апреле запланировано проведение Дня единых действий – мероприятие направлено на духовно-нравственное воспитание молодежи. Также в стенах вуза пройдет цикл просветительских мероприятий по принципу диалога на равных с приглашенными экспертами.

Кроме того, институт вместе с комитетом по малому и среднему бизнесу Ленинградской области и представителями областных компаний проводит Школу предпринимательства.