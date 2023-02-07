Хоккеисты обновили лёд у «Волны»

Это был первый матч после почти 30-летнего простоя этой ледовой площадки. В 1990-е годы хоккейная коробка у Дома физической культуры ПИЯФ (так еще недавно назывался Центр «Волна») закрылась из-за аварийного состояния.

В конце 2022 года силами администрации Гатчинского района хоккейная коробка была полностью восстановлена и сегодня отвечает всем современным требованиям.

- Благодаря восстановлению популярной хоккейной площадки, гатчинский хоккей восторжествовал и, надеюсь, станет одним из приоритетных спортивных направлений нашего города, - сказал, открывая матч, глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

В торжественном мероприятии также приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских и организатор чемпионата по хоккею Гатчинского района Александр Кузнецов.

- Сегодня мы с огромным удовольствием открываем турнир по хоккею Гатчинского района. Здесь, на историческом месте, сегодня играют ветераны спорта. И это здорово! Несмотря на все сложности, вы сохраняете самые лучшие спортивные традиции и своими достижениями прославляете нашу гатчинскую землю. Желаю всем участникам позитивного настроения и хороших матчей, - приветствовала участников и зрителей Людмила Нещадим.

Участниками матча-открытия стали хоккейные команды «Сиверский» и «Энергия» (Гатчина). В конце 1980-х годов хоккейная команда «Энергия» распалась. И 5 февраля, впервые спустя 30 лет, возрожденная команда вышла на лед для участия в чемпионате.

По результатам матча со счетом 6-5 команда ХК «Сиверский» победила у команды «Энергия».

Татьяна Можаева