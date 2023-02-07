Новый детский сад для жителей Гатчины

Самый большой детский сад на 350 мест будет построен в Новоселье. В Кудрово появятся садики на 265 и 110 мест. В Гатчине построят детский сад на 160 мест в жилом комплексе IQ-Гатчина.

Все сады соответствуют самым современным стандартам. В них предусмотрены большие удобные помещения для групп, музыкальные и спортивные классы, кабинеты для занятий с логопедом и психологом. Игровые зоны на открытом воздухе оборудованы теневыми навесами и безопасными покрытиями.

«Приятно видеть, как с каждым годом растет число проектов детских образовательных учреждений, которые приходят к нам в экспертизу. И это не только проекты нового строительства, это большое количество капитальных ремонтов школ и детских садов. Благодаря этому всё больше детей даже в самых отдаленных уголках нашей области получают доступ к современной комфортной образовательной среде», - отметил начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов.