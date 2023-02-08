Гатчинский ЗАГС переходит в цифровой формат

В 2022 году произошли изменения в федеральном законе об актах гражданского состояния, которые закрепили экстерриториальный принцип регистрации всех актов гражданского состояния и совершения юридически значимых действий. Если раньше человек мог обратиться в ЗАГС только по месту прописки или по месту хранения записей на бумажных носителях, то с 2022 года он может обращаться в любой ЗАГС на территории Российской Федерации.

Отмена ковидных ограничений вернула в прежнее русло работу ЗАГСа. В сентябре прошлого года возобновил работу ЗАГС в Коммунаре, а также кабинет регистрации рождения в Перинатальном центре.

Всего за 2022 год составлено 7823 акта гражданского состояния. Примерно, как и в 2021 году. Это и регистрация рождения, и регистрация смерти (на тысячу меньше, чем в предыдущем году), регистрация брака и его расторжения, установления отцовства и усыновления. Так, только в ходе частичной мобилизации сотрудники ЗАГС оперативно зарегистрировали 75 актов установления отцовства и 65 браков. А еще 135 человек обратились за регистрацией перемены имени.

ЗАГС регистрирует

В 2022 году первенцы родились в 592 семьях, второй ребенок – в 670 семьях. 482 мамы стали многодетными: третьего ребенка родили 324 матери, четвертого и последующего ребенка – 158 матерей. Родилось 17 двойней.

Наиболее популярными именами для мальчиков, родившихся в 2022 году, стали Артем, Матвей, Александр, Егор, Лев. Девочек чаще называли София, Мария, Полина, Анна, Алиса. Самые редкие имена для мальчиков – Глеб, Демьян, Ефим, Леон. Макар, для девочек – Анисья, Жасмина, Нинель, Эльза, Серафима.

Почти 39% актов записи о рождения зарегистрировано непосредственно в органах ЗАГС, 12% – в кабинете регистрации рождения Перинатального центра, 49% – через МФЦ.

Из года в год ЗАГС проводит мероприятия, направленные на укрепление семьи и пропаганду традиционных семейных ценностей. Большой положительный резонанс получают торжественные регистрации заключения брака, рождения ребенка, торжественное чествование «серебряных», «золотых», «бриллиантовых» юбиляров свадьбы. В сентябре прошлого года комитет по делам ЗАГС принял участие в конкурсе на лучшего ведущего церемонии бракосочетания органов ЗАГС Ленинградской области. Почетное второе место в Ленинградской области заняла специалист Гатчинского ЗАГСа Анастасия Василенко.

Суперсервис «Рождение ребенка»

Начиная с марта 2022 года, комитетом по делам ЗАГС Гатчинского района велась подготовка к записи рождения ребенка с помощью суперсервиса «Рождение ребенка».

- Данный вид регистрации не требует личного обращения в орган ЗАГС родителей, - пояснила Дарья Якубова. – Учреждения здравоохранения загружают в электронную базу ЕГР ЗАГС сведения о рождении ребенка (медицинское свидетельство), а родитель (например, мама ребенка) через Единый портал государственных услуг подает заявление в орган ЗАГС о регистрации рождения. Орган ЗАГС получает электронное заявление и медицинское свидетельство, на основании которых производит регистрацию рождения. При этом гербовый бланк о рождении не выдается. Родителю сообщаются реквизиты актовой записи о рождении. Широковещательной рассылкой они автоматически передаются в пенсионный фонд, федеральную налоговую службу, фонд обязательного медицинского страхования. Предоставлять гербовый бланк о рождении в эти инстанции родителю не нужно. Но, если у родителей есть желание получить свидетельство о рождении, - это можно сделать. Для этого родителю нужно написать отдельное заявление.

В июне 2022 года в Ленинградской области была произведена первая тестовая регистрация с использованием суперсервиса «Рождение ребенка». Она проходила в Волосовском районе. В 2023 году планируется производить регистрацию рождения ребенка при помощи суперсервиса по желанию родителей. На сегодняшний день Гатчинский комитетом ЗАГС такая регистрация не производилась, как пояснила Дарья Якубова, - не было желающих.

ЗАГС отвечает

В 2022 году комитетом ЗАГС было произведено 18 375 юридически значимых действий, что на 29% больше, чем в прошлом году. Это дооформление записей актов о расторжении брака сведениями о другом супруге – 710; внесение исправлений и изменений в актовые записи –1050; выдача повторных документов и справок – 9872; внесение служебных отметок в записи актов гражданского состояния – 1912; подготовка ответов на запросы граждан и организаций – 4831. Количество ответов на запросы увеличилось почти в два раза по сравнению с 2021 годом.

За год Гатчинский ЗАГС оказывал правовую помощь в истребовании повторных документов с территории иностранных государств. За 2022 год комитетом было исполнено 119 международных запросов. Заявителям выдано 83 поступивших документа.

В архиве Гатчинского ЗАГСа на бумажном носителе хранится 671 227 актов гражданского состояния - это самый большой архив в Ленинградской области. И здесь тоже ЗАГС активно переходит на цифровой формат. В настоящее время продолжается кропотливая работа по выверке содержания актовых записей в электронном виде в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния - с бумажным носителем.

Татьяна Можаева