«Студенческий призыв» в участковые избирательные комиссии

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский и временно исполняющий обязанности ректора Государственного института экономики, финансов, права и технологий Александр Туфанов подписали соглашение о сотрудничестве вуза и Леноблизбиркома в области профессионального обучения организаторов выборов и правового просвещения молодежи.

Александр Туфанов подчеркнул важность заключенного соглашения.

- Совместно с Леноблизбиркомом мы начинаем новый для нас проект дополнительного профессионального образования в рамках избирательного права и процесса. Это дает нам хорошую возможность проявить знания, умения и навыки наших преподавателей для реализации этой программа. И, конечно, это открывает возможности для наших студентов работать и проходить практику в системе избирательных комиссий Ленинградской области, – отметил и.о. ректора института.

Председатель Леноблизбиркома рассказал, что в первой половине этого года в Ленинградской области планируется формирование почти одной тысячи участковых избирательных комиссий на новый пятилетний срок полномочий.

- После этого перед нами стоит масштабная задача – обучение почти девяти тысяч организаторов выборов, которые уже в марте 2024 года будут проводить голосование на выборах главы государства. И наш областной вуз – ГИЭФПТ, в рамках соглашения, будет помогать нам в этом принципиально важном процессе, - рассказал о предмете соглашения Михаил Лебединский.

Так, уже в мае этого года вновь назначенные члены участковых комиссий смогут пройти теоретическое и практическое обучение, повышение квалификации в ГИЭФПТ, а затем получить официальный документ, подтверждающий обучение.

Глава Леноблизбиркома в формате вопрос-ответ рассказал молодежи об избирательной системе нашей страны, о формировании и принципах работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, об актуальных вопросах современного избирательного процесса и перспективах его развития.

В ходе оживленной дискуссии также была затронута проблематика политической конкуренции, противодействия правонарушениям на выборах, жизненном предназначении каждого человека. Глава Леноблизбиркома с готовностью ответил даже на самые острые, но при этом содержательные и глубокие вопросы студентов

Михаил Лебединский подчеркнул, что одной из важнейших задач при формировании УИК является включение в их число молодежи. В этой связи он предложил студентам вступать в ряды членов участковых комиссий - сделать это совсем не сложно: в составы УИК кандидатуры выдвигаются политическими партиями и собраниями избирателей, например по месту учебы или жительства.

Леноблизбирком проводит правовое просвещение не только среди молодых избирателей, но и среди будущих избирателей – старшеклассников. Для того, чтобы обсудить практические вопросы повышения электоральной культуры школьников Ленинградской области уже на этой неделе Леноблизбирком проведет встречу с учителями истории и обществознания.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области