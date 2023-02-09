Олимпиада по информатике - шанс получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Принять участие в олимпиаде могут ученики 6-11 классов с любым уровнем подготовки на портале https://education.yandex.ru/olymp/inf2023

Олимпиада состоит из двух туров и пройдёт онлайн с 9 февраля по 8 апреля. Присоединиться к олимпиаде можно до завершения первого тура — до 6 марта.

В первом туре школьники попадают в IT-лабораторию, где их ждут задачи на логику и математику, программирование ровера и основы Python. Каждую тему сопровождают обучающие видео, а уровень сложности можно выбирать. Участники с лучшими результатами пройдут во второй тур.

Второй тур, хакатон с Алисой, — это командное соревнование по созданию навыков для голосового помощника. Под руководством экспертов из команды Яндекс Диалогов участники разработают собственные модули и познакомятся с актуальными задачами в IT-продуктах.

Победителей второго тура ждёт онлайн-общение с разработчиками и руководителями Яндекса, а также Яндекс Станции и другие ценные призы. Участие в олимпиаде и других активностях конкурса — это возможность для талантливых школьников заработать дополнительные баллы для поступления в НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и другие ВУЗы – партнёры проекта. Подробности на сайте конкурса – https://talent.ntcontest.ru/.