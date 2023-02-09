В Гатчине прошел приём родственников военнослужащих, участвующих в специальной военной операции

8 февраля состоялась встреча главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим с членами семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и проходящих военную службу по контракту.

На встрече, которая прошла в администрации Гатчинского района 8 февраля, присутствовали также военный комиссар города Гатчины и Гатчинского района Евгений Жиленко и его заместитель Дмитрий Михайлов, начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Ленинградской области по работе Юрий Хромов, директор филиала Центра социальной защиты населения в Гатчинском районе Наталья Корсакова, директор Гатчинского филиала Центр занятости населения Ленинградской области Елена Крылова, руководитель приемной губернатора Ленинградской области Людмила Сенькина, представители администрации Гатчинского района.

Встреча длилась более четырех часов. Её участниками стали представители 17 семей. В индивидуальном порядке обсуждались актуальные вопросы и частные проблемные ситуации, с которыми сталкиваются родные и близкие военнослужащих, проходящих службу в зоне специальной военной операции.

Конечно, в первую очередь близких волнует состояние здоровья бойцов, возможность получения медицинской помощи в местах прохождения службы. Большая часть вопросов касалась связи с военнослужащими, предоставления отпуска, срока действия контракта, оформление социальных льгот, статуса ветерана боевых действий. Прозвучали и личные просьбы о помощи.

На многие вопросы родственникам были даны ответы сразу присутствовавшими специалистами в пределах их компетенций. Некоторые ситуации потребовали проработки и были взяты на контроль.

Формат личных встреч - наиболее подходящий для данной тематики. Такие мероприятия станут традиционными.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района