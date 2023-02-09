В Ленобласть – за новыми экскурсиями и познавательным отдыхом

«За последние годы в Ленинградской области наблюдается рост турпотока. Этому во многом способствовало появление у нас новых экотроп, кемпингов и глэмпингов. В 2022 году в Ленинградской области были оборудованы 15 объектов. Сейчас кемпингов и глэмпингов в Ленинградской области почти 60», — рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский во время деловой встречи с представителями индустрии туризма региона.

«В сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма отметил, что активное развитие внутреннего туризма выходит на одно из самых значимых мест, и у каждого региона свои уникальные преимущества. Для привлечения туристов мы предлагаем современные турбазы и гостиницы, монастыри, экотропы, старинные усадьбы и увлекательные музеи, которыми славятся Тихвинский и Бокситогорский районы», — добавил он.

Главной достопримечательностью Тихвинского района Успенский мужской монастырь, часть которого занимает историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей. Также путешественники побывают в Доме-музее Римского-Корсакова и Тихвинском Введенском женском монастыре. В Бокситогорском районе гостям покажут Антониево-Дымский мужской монастырь, Дымское озеро, старейшее село Сомино и музей русской резьбы, усадьбы Лохвицких, Мышецких, «Бережок», а также природную достопримечательность — реку Рагуша.

Развитие туризма в Ленинградской области, в том числе, направлено на достижение целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: его ключевые показатели – к 2030 году увеличить более чем в два раза число поездок граждан по России.