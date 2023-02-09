Все для бизнеса, все для предпринимателя!
3 февраля в бизнес-офисе «Гатчинский» состоялся семинар для предпринимателей «Актуальные вопросы ведения бизнеса в 2023 году». Участниками стали более 40 человек. Данная программа нашла живой отклик среди представителей бизнес-сообщества Ленинградской области.
С предпринимателями встретились представители администрации Гатчинского муниципального района, МФЦ, руководители Гатчинского территориального отдела Управления Росреестра, ИФНС № 7, регионального и муниципального фондов поддержки предпринимательства, а также ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Главные темы семинара:
• изменения налогового законодательства, в том числе введение с 1 января Единого налогового платежа
• услуги МФЦ для бизнеса
• особенности получения услуг Росреестра
• меры поддержки предпринимателей в регионе: предоставление субсидий, грантов, поручительств по кредитам, льготных займов.
В 2023 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов выделено более 1 млрд рублей, из которых только на субсидии предпринимателям будет направлено более 770 млн рублей.
Выступления спикеров содержали много полезной информации, а консультации специалистов окажут предпринимателям неоценимую помощь в практической работе.
По итогам встречи участники семинара обменялись мнениями и наметили пути дальнейшего перспективного сотрудничества.