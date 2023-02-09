Все для бизнеса, все для предпринимателя!

С предпринимателями встретились представители администрации Гатчинского муниципального района, МФЦ, руководители Гатчинского территориального отдела Управления Росреестра, ИФНС № 7, регионального и муниципального фондов поддержки предпринимательства, а также ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Главные темы семинара:

• изменения налогового законодательства, в том числе введение с 1 января Единого налогового платежа

• услуги МФЦ для бизнеса

• особенности получения услуг Росреестра

• меры поддержки предпринимателей в регионе: предоставление субсидий, грантов, поручительств по кредитам, льготных займов.

В 2023 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов выделено более 1 млрд рублей, из которых только на субсидии предпринимателям будет направлено более 770 млн рублей.

Выступления спикеров содержали много полезной информации, а консультации специалистов окажут предпринимателям неоценимую помощь в практической работе.

По итогам встречи участники семинара обменялись мнениями и наметили пути дальнейшего перспективного сотрудничества.