«Боевым награждается орденом...»

В этот день вспоминали о знаменательных событиях, которыми богата история России. Говорили о том, что во все времена неотъемлемой частью величия Российского государства были героизм и мужество наших воинов. И во все времена Россия всегда приходила на помощь тем, кто в этом нуждается.

Первым собравшихся приветствовал глава Гатчинского района и города Гатчины, полковник запаса Виталий Филоненко.

- Очень тяжелая судьба у военного человека - Родину защищать, - подчеркнул Виталий Андреевич. - Все, кто это делал и делает — герои. Герои потому, что они отстаивают свою честь и достоинство, свою семью и свое дело... Чтобы воевать с нацизмом и национализмом, нужны мужество и талант, которые проявляют наши воины — зная, что по ту сторону не просто враг, а тот, кто ненавидит.

Мы всегда должны чтить и уважать наших воинов. И кланяться им в ноги за их героический поступок, на который они пошли в тяжелейшую для нашей страны и нашего общества минуту. Они — молодцы! Они – герои! Низкий поклон всем, кто сейчас отстаивает честь и независимость России.

Государственные награды участникам специальной военной операции и членам их семей вручил временно исполняющий обязанности военного комиссара города Гатчины и Гатчинского района, подполковник запаса Дмитрий Михайлов.

Согласно указу Президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награжден доброволец СВО, младший сержант Виталий Курочкин.

Виталий Юрьевич Курочкин родился в Гатчине в 1978 году. Ушел добровольцем в зону СВО. Героически погиб 9 октября 2022-го года под Соледаром. Высокую награду во время торжественной церемонии вручили семье погибшего — жене и двоим его сыновьям.

- Мой муж ушел добровольцем СВО до начала мобилизации, когда мы еще не знали, как все будет дальше, - говорит вдова героя Наталья Севрюкова. - Хотел там побыть подольше, собирался пойти и во второй раз туда. Но случилось то, что случилось... Я разговаривала с его командирами и боевыми товарищами, которые вернулись оттуда живыми. Когда я рассказала им, что моему мужу вручают орден Мужества (у них он называется «Орден Мужика»), они просто плакали от радости — за него, за то, что он не забыт, а значит, всё было не зря. Я верю в нашу победу, в наших ребят. И я считаю, что каждый доброволец, который осознанно идет на гибель, защищая нашу Родину, достоин ордена Мужества... Я благодарна нашему государству, что мой муж не забыт, что оно делает все от него зависящее для таких семей, как наша.

После вручения ордена Мужества семье погибшего героя память всех павших воинов, которые верой и правдой исполнили свой долг перед Родиной, почтили минутой молчания.

Ещё одну высокую награду вручили в этот день жителю Гатчины, добровольцу отряда специального назначения «БАРС-7», рядовому Валерию Станиславову. Согласно указу главы Луганской Народной Республики, нашему герою была вручена государственная награда ЛНР - медаль «За боевые заслуги»: за личное мужество, исключительную отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населённых пунктов ЛНР от вооружённой агрессии со стороны Украины.

Валерий Юрьевич Станиславов с честью выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик с 24-го июня по 24 августа 2022-го года.

- Спасибо большое и низкий поклон нашим матерям и нашим женам — за то, что воспитали нас такими, за то, что верили в нас и поддерживали во всём, - от имени всех воинов поблагодарил русских женщин Валерий Станиславов.

Юлия Лысанюк