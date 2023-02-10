Четыре призёра одного педагога

Первый тур состоял из тестовых заданий разного уровня сложности. Второй тур содержал четыре задачи, которые требовали развёрнутого решения заданий по различным тематикам учебного предмета экономика. Задания по экономике имели вполне прикладную направленность, а их условия – были приближенными к реальным. Участники олимпиады отмечали, что в этом году задания в части задач были достаточно сложными, требующими очень глубокого анализа, но тесты оказались интересными.

Победителем регионального этапа среди 11-классников стала Екатерина Кузькина, ученица 11 класса Гатчинской школы № 9 (педагог - Дмитрий Сергеевич Максимов).

Сразу трех призеров регионального этапа и одного призера малой областной олимпиады по экономике подготовила педагог Гатчинского лицея № 3 Нина Андреевна Лепехина. Это ученик 11 класса Ярослав Липин, ученики 9-класса Андрей Красильников и Аркадий Морозов, а также ученик 6 класса Всеволод Дмитриев.

Елена Равина