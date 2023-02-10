В гости к Самсону Вырину

В декабре минувшего года Дом станционного смотрителя вновь открыл свои двери для посетителей после масштабной реставрации: теперь здесь проходят не только обзорные экскурсии, но и литературные занятия для детей. О том, как обновилась деревенская почтовая станция в подробностях узнали руководители музеев школ Гатчины и района - и мы вместе с ними.

Историческая и литературная подоплёка в сочетании с современными технологиями и интерактивными элементами - вот как проводятся экскурсии для школьников, уже познакомившимися с произведением А.С. Пушкина «Станционный смотритель».

Старший научный сотрудник музея Александра Носкова уверена, что музей помогает детям читать классику и развивать мышление. Для этого он предоставляет обновлённые и усовершенствованные тематические пространства: здесь и комнаты смотрителя, и кабинет вымышленного рассказчика - Ивана Белкина, и просторная конюшня (правда, без лошадей).

В каждой комнате открывается возможность взглянуть на пушкинскую повесть с другого ракурса - например, разобраться, кто такой Белкин или как реагировали на произведение критики - современники Александра Сергеевича, а также углубиться в крестьянский быт XIX века. При этом наиболее оригинальными, эксклюзивными элементами экспозиций музея можно считать аудиосветовой спектакль от театра на Литейном, который позволяет погрузиться в атмосферу повести, и интерактивный модуль в виде панели со съёмными элементами и нишами. На самой панели напечатан текст «Станционного смотрителя», под съёмными элементами - дополнительная информация, поясняющая смысл тех или иных слов, а в нишах - предметы, которые упоминаются в тексте.

Про эти и другие экспонаты Дома станционного смотрителя Александра Носкова рассказала подробно не только с исторической и литературной точки зрения, но и с практической: для руководителей школьных музеев была проведена лекция по учёту и хранению музейных предметов.

На занятии также выступила главный хранитель фондов музея «Дачная столица» Анна Полякова - она раскрыла юридические аспекты существования школьных музеев.

Заключительное слово произнесла старший методист Центра психолого-медико-социального сопровождения Галина Белова, которая занимается организацией подобных выездных семинаров. В ходе дискуссий руководители обсудили вопросы приобщения школьников к музейной деятельности - ведь, по мнению Галины Беловой, «фишкой» современных школ должно стать сетевое взаимодействие, то есть плодотворная совместная деятельность различных субъектов (в данном случае - школы и музея). Именно благодаря такому взаимодействию можно реализовать многообразие форм учебной деятельности, выйти за рамки школьных знаний и развить в детях творческие навыки: достигать этих целей, перенимая опыт коллег, руководителям школьных музеев помогают подобные выездные семинары.

Мария Ибадова