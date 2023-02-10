Возделывать свой сад

Так вышло, что в день нашей встречи стала известна трагическая новость – из жизни ушёл Василий Иванович Захарьящев. Именно он в конце девяностых основал Союз садоводов, был его первым руководителем. Поэтому и разговор наш начался с воспоминаний об этом неординарном человеке.

– Какую роль сыграл в развитии движения садоводов Василий Захарьящев?

– Василий Иванович – человек с большой буквы. Человек, который достойно прожил жизнь. Он всегда был на виду, занимался правильными делами, помогал людям.

Сейчас сложно представить, но ведь когда-то наше движение создавалось, чтобы обеспечить людей продуктами питания. Помочь им выжить, вырастить на участках овощи, накормить семью. Особенно это касалось людей пожилого возраста. Народу нужна была помощь. И в этом вопросе Василий Иванович добился выдающихся результатов. Он заполнил собой эту нишу: первым создал наиважнейшую для всей страны организацию – Союз садоводов, сначала областной, а потом и всероссийский.

Его детище не осталось брошенным. В Петербурге и Ленобласти сегодня насчитывается более 2 миллионов садоводов – это во многом результат труда Василия Захарьящева. И мы будем продолжать его работу в интересах людей.

– Какие цели стоят перед организацией сегодня?

– Времена изменились – сегодня мы говорим уже не о выживании, а о развитии. Государство действительно заботится о дачниках и садоводах, оказывается серьёзная помощь. Можно вспомнить выделение 1 миллиарда 300 миллионов рублей на ремонт дорог, прилегающих к садоводствам. Это то, чего люди действительно ждут.

Конечно, в наших планах решение бытовых, практических проблем. Наряду с вопросами газификации важно обеспечить садоводов электричеством, не забывать про благоустройство территорий, поддерживать контакт с исполнительной властью.

– Вас многие знают как спортсмена и депутата, а к садоводству вы какое отношение имеете?

– У меня у самого есть участок - уже много лет. Первое, что я сделал на нём – это стал учить своих детей работе на земле. Вместе с ними сажали морковку, картошку. Чтобы они приучались к труду и любили свою землю.

Конечно, изнутри лучше понимаешь проблемы садоводов. Я смотрю на свою жизнь, на жизнь соседей – и подмечаю эти вопросы. Например, стоит в одном посёлке дом сельского жителя и дом садовода. У первого тариф за электроэнергию – три рубля с копейками, а у второго – почти шесть рублей. Вы на одной земле, но платите по-разному. Так что одна из наших важнейших задач – сравнять тарифы. Вопрос с электричеством стоит особенно остро.

– А как обстоят дела с газификацией СНТ?

– Картина по области в целом позитивная. В регионе действуют субсидии на газификацию и догазификацию домовладений. Мы же должны подготовить базу для того, чтобы в программу по субсидированию были включены садоводы. Для этого важно провести комплексный анализ по каждому району. Выяснить, в каких местах дачи используются как летний домик, а где газ действительно нужен. Ведь это основа инфраструктуры для загородной жизни.

– Как устроен Союз садоводов и кто может стать его членом?

– Нам очень важно, чтобы все садоводства «от А до Я» вошли в наш союз. Представьте себе: если газификацию просит конкретное СНТ – это одно дело, а когда этого требуют 2 миллиона человек… перед нами настоящая сила!

Поэтому мы ждём садоводов в своих рядах. Чтобы вступить в союз, необходимо провести собрание СНТ, подать заявку – в таком случае все участники садового товарищества автоматически становятся членами нашего союза.

– Специфика нашего региона заключается в соседстве с Петербургом. Это скорее вызов или возможность для объединения усилий?

– Одна голова хорошо, а две – лучше. Уже есть примеры, когда на развитие транспортной инфраструктуры или утилизацию мусора ресурсы совместно выделяют оба региона. Так и с садоводствами: важно, чтобы средства на их развитие выделяли и Санкт-Петербург, и Ленинградская область. Если все больные вопросы садоводов будут ложиться на бумагу, переходить в законодательную плоскость, а затем становиться конкретными проектами, то все эти вопросы будут эффективно решаться.

– Власть должна помогать, это понятно. А чем сами садоводы и дачники полезны нашей области? Или они только отдыхают за городом?

– В Советском Союзе была хорошая практика, когда излишки продуктов от хозяйств передавали государству. С учётом специальной военной операции актуальным становится вопрос продовольственной безопасности. Одним из важных проектов для страны могла бы стать продуктовая поддержка от садоводов. Все мы знаем про тонны яблок, которые в урожайный год оказываются в компостных ямах. Они просто опадают с деревьев, а хранилищ для них нет. Хотя вполне можно было бы на местах принимать их в пользу государства.

Для того чтобы работала такая система «продуктовой безопасности», я хотел бы вернуться к созданию единой структуры союза садоводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы могли бы выдавать садоводам семена какого-то конкретного сорта, а потом получать излишки – на эту продукцию уже можно будет рассчитывать.

– Во время пандемии был заметен рост интереса к загородной жизни. Какой у вас прогноз на ближайший год: продолжится ли эта тенденция?

– Действительно, во время пандемии народ вкусил преимущества загородной жизни. Как мне кажется, эта тенденция не потеряет актуальности в будущем. Но для этого должен повышаться уровень комфорта в садоводствах.

Сам я искренне рекомендую нашим читателям становиться садоводами. Особенно семьям с маленькими детьми. В городе сумасшедший ритм жизни. Не зря все творения поэтов, музыкантов, художников были созданы на природе. Где, как не в СНТ, провести вечер с семьёй, полюбоваться природой, подумать о своей жизни. Ведь всё это не менее важно, чем вопросы пропитания и продовольственной безопасности!

Беседовал Алексей Астапчик