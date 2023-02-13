Гатчинские кадеты - «На берегах Невы»
Накануне Дня защитника Отечества морские кадеты Гатчинской школы №11 успешно выступили на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На берегах Невы».
Международный конкурс-фестиваль «На берегах Невы» - традиционное творческое мероприятие, которое организует фестивальное движении «Дети России». В этом году фестиваль прошел 10-12 февраля в большом концертном зале отеля «Санкт-Петербург».
С отличным результатом представили Гатчину и всю Ленинградскую область морские кадеты Гатчинской школы №11 - завоевали достойный комплект наград.
Ученик 9-го морского кадетского класса Роман Бурасов и дуэт «Подружки» - ученицы 6-го класса Дарья Вертепова и Валерия Михайлова стали лауреатами третьей степени.
Квартет «АРТ-КАДЕТ», успешные продолжатели уже известного коллектива морских кадетов школы №11, стал обладателем звания лауреата второй степени.
Высокую оценку жюри под руководством Народного артиста России Альберта Галичанина получили солисты: ученику 6-го класса Владиславу Резникову и ученику 5-го класса Алексею Золотареву присвоено звание лауреатов первой степени.
- Международный конкурс собрал более тысячи детей, и не только из России. Наш творческий труд и наши волнения сполна оправданы. Мы не теряемся среди именитых соперников - об этом говорят результаты. И главный секрет нашего успеха - в преданности и любви к нашей великой Родине. Выражаем огромную благодарность родителям, учителям, директору нашей школы Раисе Фоковне Василиу, председателю профкома работников образования Гатчинского района Валентине Васильевне Криворук. Спасибо всем, кто в нас верит! - подвел итоги музыкальный руководитель морских кадетов Михаил Шиловский.
Татьяна Можаева