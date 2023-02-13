В Гатчинском районе росгвардейцы задержали скрывшихся на «Волге» правонарушителей, напавших на водителя маршрутного автобуса

Около 01:00 на Вокзальной улице между двумя пассажирами и водителем маршрутки произошел конфликт из-за оплаты проезда, в ходе которого данные граждане начали избивать его. Водитель произвел в правонарушителей несколько выстрелов из своего травматического пистолета. Нападавшие получили ранения, но смогли отнять оружие и выстрелить в ответ. Затем они вышли из салона автобуса, сели в автомобиль «ГАЗ 3110» и скрылись с места происшествия. Водитель маршрутки был госпитализирован в больницу с различными телесными повреждениями.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы, после чего на розыск указанного автомобиля были ориентированы все дежурные наряды. Работая по «горячим» следам, спустя около 15 минут, наряд Росгвардии обнаружил разыскиваемую машину «Волга» на дороге вблизи деревни Кургино Ленинградской области.

В салоне автомобиля росгвардейцы задержали разыскиваемых правонарушителей, которые в результате стрельбы получили ранения щеки и ноги. Данных граждан транспортировали в больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи доставили в 106 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО

Фото предоставлено Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО