День памяти в Гатчине

Эта памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны).

Среди тех, кто воевал в Афганистане, Сирии, Анголе, Чечне и других «горячих точках» немало жителей Гатчины и района. Они мужественно и храбро сражались за мир там, где этого требовал долг.

В митинге приняли участие ветераны боевых действий и миротворческих миссий, представители «Союза ветеранов Афганистана» и «Союза ветеранов Анголы», родственники погибших воинов, матери и вдовы, общественность и руководство Гатчинского района. В этом году митинг был особенно многолюдным. Почтить память воинов-интернационалистов также пришли представители депутатского корпуса, различных федеральных структур и молодежных организаций.

Митинг открыл глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко. Цитируя великих историков и политиков, он в очередной раз подчеркнул, что мы не только умеем воевать с врагом и побеждать, но и умеем помогать пострадавшим и отстраивать разрушенное войной.

- В истории нашей страны очень много героических страниц и есть особая, которую писали вы по воле долга, потому что так сказала страна, - сказал он, обращаясь к воинам-интернационалистам. - Мы чтим память об этих событиях и о подвиге наших земляков.

Слова благодарности ветеранам боевых действий за нашу славную историю прозвучали из уст главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим.

- Ветераны боевых действий передают бесконечную связующую нить патриотизма, любви к своей стране нашим ребятам – тем, кто сегодня встал на защиту нашей страны, кто ценою своей жизни отстаивает право быть русским, быть россиянином, право чтить свои традиции, веру, культуру. Дорогие ветераны, матери, вдовы! Сегодня именно вы - опора для наших ребят на передовой. Сегодня здесь их семьи, жены, матери, дети. Жители Гатчинского района активно включились в поддержку наших ребят и их семей. За это всем огромное спасибо. Мы верим в нашу Россию, мы верим в нашу победу! – сказала Людмила Нещадим.

От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и депутата Государственной думы Сергея Петрова участников митинга приветствовал Александр Русских.

- Низкий поклон за ваш ратный труд. Мы никогда не забудем ваших заслуг перед Родиной. На протяжении почти 30 лет вы занимаетесь патриотическим воспитанием нашей молодежи. Это очень важно сегодня. История повторяется, враг хочет сделать Россию слабее, но у него это не получится, потому что русский народ крепок духом. И сегодня вы также не остались в стороне и поддерживаете военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Это очень важно. Россия – великая страна, мы с вами – великий народ и мы победим, - сказал Александр Русских.

- Сегодня нас объединяет 34-я годовщина с того дня, когда последний солдат с честью и достоинством покинул Афганистан, - сказал руководитель гатчинской организации «Союз ветеранов Афганистана» Александр Давыдов. – По-разному складывались наши судьбы, но, тем не менее, мы все вместе и должны помнить «дороги Афганистана», которые прошли в молодости. Мы думали, что на этом война закончилась. А дальше была Югославия, Чечня, Сирия, Ангола и много других «точек». И вот сегодня враг подошел к нашим границам. Это – беда на Украине, где мы с честью должны выдержать все трудности и победить. Хочу пожелать счастья, здоровья, и с гордостью нести знамя ветеранской организации. Мы не должны забывать, что есть подрастающее поколение в лице присутствующих здесь Юнармейцев и воспитанников военно-патриотического клуба «Отчий край». Мы должны донести до сознания молодежи, что Родину нужно любить и защищать, и, если придет время, с оружием достойно встретить врага. Будем надеяться, что небо над головой, все-таки, будет мирное!

В завершение митинга прозвучала «Песня о далекой Родине» в исполнении лауреата международных конкурсов Вячеслава Резниченко.

Участники митинга возложили к памятнику воинам-интернационалистам венки и цветы.

Татьяна Можаева.