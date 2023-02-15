Гатчинские баскетболистки установили рекорд!

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратились руководители Гатчинского о района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Вся моя школьная жизнь была связана с баскетболом, наша команда «Юность» в свое время гремела и была чемпионом Ленинградской области многие годы, - сказала Людмила Нещадим. - Я искренне вас поздравляю, желаю вам только побед в вашей личной жизни, в учебе, в профессиональной деятельности. Ленинградская Команда 47 – это команда победителей!

В финальном поединке среди команд девушек баскетболистки Гатчинской школы №2 со счетом 91:34 переиграли спортсменок из Кингисеппской школы №3. Выиграв региональный этап 14 раз подряд (из них 2 раза – в составе сборной Гатчинского района), гатчинские баскетболистки установили новый рекорд чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Матч за золотые награды среди команд юношей держал в напряжении до последних секунд. На протяжении трёх четвертей баскетболисты Центра образования «Кудрово» контролировали ход встречи, но в последней 10-минутке допустили ряд ошибок и позволили сопернику из Сосновоборской школы №9 на последней секунде перевести матч в овертайм. В дополнительное время за перебор персональных замечаний на скамейку запасных отправились лидеры команды из Соснового Бора, а ребятам из Кудрово удалось воспользоваться этой ситуацией. Итоговый счет встречи – 57:50, команда из Всеволожского района впервые выиграла региональный этап!

Места на пьедестале почёта распределились следующим образом:

- Девушки:

I место – ШСК «Аэродром» (Гатчинская школа №2),

II место – ШСК «Юность» (Кингисеппская школа № 3),

III место – ШСК «Феникс» (Всеволожская школа №2).

Самый ценный игрок – Светлана Юркевич (ШСК «Аэродром», г. Гатчина).

- Юноши

I место – ШСК «Сила Оккервиля» (Центр образования «Кудрово»),

II место – ШСК «Олимп» (школа №9 им. В.И. Некрасова, г. Сосновый Бор),

III место – ШСК «Россия» (Гатчинская школа №1).

Самый ценный игрок – Константин Сафронов (ШСК «Сила Оккервиля», г. Кудрово).

Победители регионального этапа вышли в федеральный этап чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Украшением спортивного события стал матч друзей, в котором встретились команды администрации Гатчинского района и выпускников баскетбольного отделения ДЮСШ № 2, а также чествование тренеров, наставников команд-участниц чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Всего в первенстве Ленинградской области в сезоне 2022-2023 гг. приняли участие команды из 106 общеобразовательных организаций 15 муниципальных образований региона.

Андрей Соколов

Фото предоставлено организаторами турнира