Будущее «деревянной Гатчины»

Город Гатчина богат своей историей, о чем свидетельствуют многочисленные объекты культурного наследия на его территории. О действиях администрации в отношении объектов культурного наследия (ОКН), которые находятся в муниципальной собственности, рассказал председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского района Александр Аввакумов.

- Администрацией принимаются меры по восстановлению тех объектов, которые находятся в муниципальной собственности. В рамках исполнения поручения губернатора Ленинградской области завершена работа по переводу в нежилой фонд многоквартирных домов, находящихся в собственности города Гатчины. Это выявленные объекты культурного наследия, которые признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии. Переведены в нежилые здания восемь домов по адресам: ул. Горького, 28; Чкалова, 57а, 58, 45, 45а и 60. Перечисленные здания предложены к передаче в собственность Ленинградской области для реализации проекта по созданию так называемого «правительственного квартала». Еще один дом на ул. Чкалова, 24 переведен в нежилое здание и предложен к передаче в собственность Санкт-Петербурга, для нужд ГМЗ «Гатчина». Один объект – дом 9 на ул. К. Маркса выставлен на продажу. В настоящее время объявлены торги. Надеемся, что придет рачительный собственник, который сумеет восстановить этот объект, - сказал Александр Аввакумов.

Советами депутатов города и района приняты положения по предоставлению в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Положения предусматривают передачу в аренду на 49 лет муниципальных ОКН по цене 1 рубль в год с условием восстановления указанных объектов в срок не более 7 лет с момента заключения договора.

- В прошлом году нам удалось заключить только один договор аренды на объект по адресу: ул. Чкалова, д. 49, - сообщил Александр Аввакумов.

Татьяна Можаева